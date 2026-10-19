PoderData mostra Flávio Bolsonaro com 52% dos votos válidos; Lula tem 48%

O instituto PoderData divulgou nesta segunda-feira (19) uma nova pesquisa para a disputa de presidente da República no segundo turno das Eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) tem 52% das intenções de voto e Lula (PT) 48%. A margem de erro do levantamento é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos.

Na última pesquisa PoderData antes do 1º turno, publicada na véspera da votação, Lula aparecia com 45% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 43%, com margem de erro de 1,5 ponto percentual. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

O segundo turno das eleições ocorre no próximo domingo (25).

Pesquisa PoderData/Aya de 2º turno

A pesquisa PoderData fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 48%

Metodologia das pesquisas citadas

3.000 entrevistados pela PoderData de 16 a 18 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,8 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-02586/2026.

4.000 entrevistados pela PoderData de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,5 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-03519/2026.