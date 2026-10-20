A 5 dias do 2º turno, pesquisa mostra Flávio Bolsonaro 4 pontos à frente de Lula

A nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (20), mostra como está a disputa para presidente da República no segundo turno das Eleições de 2026.

Flávio Bolsonaro (PL) registra 52% das intenções de voto, enquanto Lula (PT) marca 48% no cenário de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Eles estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Na última pesquisa Real Time Big Data antes do 1º turno, publicada em 1º de outubro, Lula aparecia com 46% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 41%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Pesquisa de 2º turno para presidente

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quandos os nomes dos candidatos não são mostrados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando a lista dos concorrentes é listada antes da resposta) de segundo turno, com votos totais e votos válidos.

Cenário espontâneo

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 44%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 48%

Cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 45%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Metodologia das pesquisas citadas:

2.000 entrevistados pelo Real Time Big Data de 15 a 19 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-02952/2026.

2.000 entrevistados pelo Real Time Big Data de 26 a 30 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-09503/2026.