A seis dias do 2º turno, Nexus aponta diferença de 0,6 ponto entre Flávio e Lula

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (19) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República no segundo turno das Eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 50,3% e Lula (PT) tem 49,7% das intenções de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. O resultado configura empate técnico dentro da margem de erro.
Na última pesquisa Nexus/BTG Pactual antes do 1º turno, publicada em 28 de setembro, Lula aparecia com 44% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 39%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.
Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente
O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente) e um cenário estimulado (quando são listados os políticos que estão na disputa) de segundo turno com votos totais e votos válidos. Neste caso, o cálculo exclui os eleitores que declaram voto branco ou nulo e aqueles que não sabem ou não responderam.
Cenário espontâneo
- Flávio Bolsonaro (PL): 44,5%
- Lula (PT): 44,5%
- Nenhum/Branco/Nulo: 4,7%
- Não sabe/Não respondeu: 6,2%
Cenário estimulado – votos válidos
- Flávio Bolsonaro (PL): 50,3%
- Lula (PT): 49,7%
Cenário estimulado – votos totais
- Flávio Bolsonaro (PL): 46,5%
- Lula (PT): 45,9%
- Nenhum/Branco/Nulo: 4,7%
- Não sabe/Não respondeu: 2,9%
Metodologia das pesquisas citadas:
2.002 entrevistados pelo instituto Nexus de 16 a 18 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-04499/2026.
2.000 entrevistados pelo instituto Nexus de 25 a 27 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07557/2026.