AtlasIntel: Flávio Bolsonaro tem 51,1% dos votos válidos contra 48,9% de Lula

O instituto AtlasIntel divulgou uma nova pesquisa nesta segunda-feira (19) sobre a disputa para presidente da República no segundo turno das Eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) tem 51,1% das intenções de voto, Lula (PT) soma 48,9% — a margem de erro é de 1 ponto percentual. O resultado está em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
Na última pesquisa AtlasIntel antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Lula aparecia com 47% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 44,1%, com margem de erro de 1 ponto percentual. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.
O segundo turno das eleições ocorre no próximo domingo (25).
Pesquisa AtlasIntel de 2º turno para presidente
O instituto AtlasIntel apresentou um cenário estimulado (quando a lista com os nomes dos concorrentes é mostrada antes da resposta) de segundo turno, incluindo resultado com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
Cenário estimulado – votos válidos
- Flávio Bolsonaro (PL): 51,1%
- Lula (PT): 48,9%
Cenário estimulado – votos totais
- Flávio Bolsonaro (PL): 49,8%
- Lula (PT): 47,6%
- Branco/Nulo/Não sabe: 2,6%
Metodologia das pesquisas citadas:
4.998 entrevistados pelo instituto AtlasIntel de 13 a 18 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-02418/2026.
4.945 entrevistados pela AtlasIntel de 27 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-00999/2026.