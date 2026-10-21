A 4 dias da eleição, Quaest mostra Flávio Bolsonaro com 45% e Lula com 44%

A Quaest divulgou nesta quarta-feira (21) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República no segundo turno das Eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 45% e Lula (PT) tem 44%. Os indecisos somam 2%, enquanto outros 9% dos entrevistados responderam que votarão branco, nulo ou que não pretendem votar no próximo domingo (25).

Na última pesquisa Quaest antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Lula aparecia com 46% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 45%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Pesquisa Quaest de 2º turno para presidente

A Quaest fez uma pesquisa espontânea (quando não são mostrados os nomes dos candidatos previamente) e um cenário estimulado (quando são mostrados elencados os concorrentes antes da resposta dos entrevistados) de segundo turno.

Cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 44%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

Indecisos: 2%

Metodologia das pesquisas citadas:

2.154 entrevistados pela Quaest de 17 a 20 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rede Globo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08535/2026.

3.702 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-02197/2026.