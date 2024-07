Um incêndio atingiu o edifício-sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), localizado em Brasília, na manhã deste sábado (27). Um vídeo que circula pela internet mostra bastante fumaça em todo o prédio. No entanto, a OAB informou que o fogo começou no 3º andar, onde fica o plenário.

De acordo com uma nota divulgada pela entidade, o andar atingido está passando por obras. A OAB também informou que cinco pessoas estavam no prédio no momento do incêndio e foram resgatadas pelos Bombeiros. Duas foram levadas de helicóptero para o hospital.

Assista:

Incêndio no prédio da OAB em Brasília (DF). Vídeo: Reprodução/Redes Sociais

O presidente da OAB, Beto Simonetti, confirmou que o fogo começou nas obras do plenário. “Lamentavelmente, um incidente nas obras de melhorias do pleno iniciou um incêndio no prédio. Os bombeiros já entraram no local e estão percorrendo os andares. Ainda há muita fumaça, mas eles estão debelando os focos de incêndio”, informou.

Simonetti também disse que as vítimas não ocorrem risco de morte. “O mais importante é a saúde e a segurança dos colaboradores e isso foi assegurado. Nenhum ferimento grave nem risco de morte”, concluiu.

As causas serão investigadas.

