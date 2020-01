Nesta terça-feira (28), os globos da sorte do Espaço Loterias da Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, sorteia cinco loterias diferentes. A partir das 20h você acompanha em tempo real a atualização com os resultados da Quina 5182 (acumulada em R$ 7,5 milhões), Lotomania 2043, Timemania 1438, Dupla-Sena 2043 e Dia de Sorte 257.

Resultado Quina 5182

14, 21, 26, 44 e 58.

Resultado Lotomania 2043

08, 12, 17, 18, 31, 41, 44, 54, 74, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 93, 95 e 98.

Resultado Timemania 1438

08, 11, 18, 34, 41, 61 e 66. Time do Coração: São Raimundo.

Resultado Dupla-Sena 2043

1º sorteio: 10, 15, 19, 34, 42 e 43. 2º sorteio: 04, 05, 27, 32, 46 e 47.

Resultado Dia de Sorte 257