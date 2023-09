O apresentador Fausto Silva, o Faustão, publicou um vídeo nas redes sociais após receber alta hospitalar neste domingo, 10. A gravação, divulgada na página Faustão do Meu Coração, no Instagram, mostra o jornalista já em casa e animado com a “nova fase”. Ele aproveitou para agradecer a todos que o apoiaram e à família do doador.

“Já saí do hospital, estou em casa. Agora iniciando uma nova fase. Antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, [escreveram] mensagem de solidariedade, de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida”, declarou. “Agradecer à família do doador. Não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida.”

O apresentador reforçou ainda o seu compromisso com a doação de órgãos. “A missão agora é conscientizar cada um a colaborar para que todo mundo transforme o Brasil em campeão da doação [de órgãos] e que as autoridades espalhem centros pelo País”, disse. “A missão continua para tirar os preconceitos e as informações erradas.”

Ao final, Faustão disse que passará por uma segunda fase no processo de recuperação do transplante de coração. “Tenho dois, três meses de fisioterapia para recuperação.”

