O Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou que um paciente sem histórico de viagens recentes foi diagnosticado com coronavírus. O caso pode ser o primeiro registro de transmissão da doença dentro do território americano. De acordo com o órgão, ainda não é possível definir a origem do contágio, que pode ter ocorrido por meio do contato com uma pessoa que tenha viajado recentemente.