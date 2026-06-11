Copa do Mundo 2026 quebra recordes: 48 seleções, 104 jogos e novo regulamento. Tudo que você precisa saber

A Copa do Mundo masculina de futebol começa nesta quinta-feira (11/06), no México, com o jogo de abertura entre a seleção mexicana e a da África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca. O torneio deste ano é organizado por três países-sede — Estados Unidos, México e Canadá — e reúne um número recorde de 48 seleções para disputar o título mundial até o dia 19 de julho.

Países dividem sedes e mudam regulamento

Esta edição do torneio é a maior da história e terá 104 jogos disputados em 16 cidades diferentes. As 48 seleções participantes estão divididas em 12 grupos de quatro integrantes cada.

Avançam para a fase eliminatória, conhecida como mata-mata (etapa em que o perdedor é eliminado direto), os dois melhores de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados. Por causa do aumento de equipes, os finalistas agora farão oito partidas ao longo da competição, uma a mais do que no formato anterior.

Seleção Brasileira estreia no sábado

O Brasil continua como o único país a jogar todas as 23 edições da Copa do Mundo. A seleção brasileira estreia no sábado (13), às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Os próximos jogos da primeira fase serão contra o Haiti, no dia 19, e contra a Escócia, no dia 24 de junho.

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026?

No mercado brasileiro, os direitos de transmissão dos jogos estão divididos entre a Rede Globo e o SBT na televisão aberta. Os canais sportv e N Sports transmitem na televisão fechada, enquanto o Ge TV e a CazéTV fazem a cobertura por plataformas de internet.