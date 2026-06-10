Curitiba

Alameda Prudente de Moraes terá telões para transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Filipe Albuquerque — especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 10/06/26 18h35
Alameda Prudente de Moraes
Alameda Prudente de Moraes será fechada em dois trechos durante os dias de jogos da Seleção Brasileira. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Dois quarteirões da Alameda Prudente de Moraes serão fechados para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. A estrutura, com quatro telões distribuídos em dois quarteirões da vida, será montada apenas para os dias das partidas. A estreia do Brasil acontece neste sábado (13/06), às 19h.

A ação, parceria do Guaraná Antarctica, patrocinadora oficial da seleção, com a Prefeitura de Curitiba e o Movimento Verde Amarelo, é parte da campanha “Sede de torcer é coisa nossa”, e fará da Prudente de Moraes o único point oficial da marca no Sul do país preparado para reunir torcedores durante os jogos do Brasil no torneio.

+ Leia mais

A estrutura será montada nos jogos da primeira fase, nos dias 13, 19 e 24 de junho, quando a Seleção enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente. Ao todo, serão quatro telões instalados nos dois trechos para exibir as partidas. A ação vai contar também com decoração temática e ações promocionais nos estabelecimentos participantes (confira a lista abaixo).

Os bloqueios de trânsito acontecem em dois trechos da Alameda Prudente de Moraes: entre a Alameda Augusto Stellfeld e a Rua Saldanha Marinho, e entre a Rua Saldanha Marinho e a Alameda Dr. Carlos de Carvalho. A Saldanha Marinho vai permanecer aberta ao trânsito.

Foto: Divulgação 3D

Confira a programação do Point do torcedor Guaraná Antártica em Curitiba

  • 13 de junho (sábado) – Brasil x Marrocos – 19h
  • 19 de junho (sexta-feira) – Brasil x Haiti – 22h
  • 24 de junho (quinta-feira) – Brasil x Escócia – 19h

A rua será fechada para a circulação de veículos sempre à meia-noite do dia do evento, com os estabelecimentos funcionando a partir do meio-dia.

A programação conta também com a distribuição de brindes temáticos, como bandeiras e copos, promoções e dinâmicas, como a “compre e ganhe”, que vai oferecer itens exclusivos da campanha nos bares participantes.

Bares participam da ação

Ao todo, 15 estabelecimentos participam da iniciativa com ativações especiais e combos preparados para os dias de jogos. Confira:

  • Canto – Alameda Prudente de Moraes, 885
  • Pinot Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 984
  • Seu Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 983
  • Caramelo– Alameda Prudente de Moraes, 1001
  • Otelo – Alameda Prudente de Moraes, 1037
  • Carta 7 – Alameda Prudente de Moraes, 1292
  • Jardim da Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 1212
  • Na Feira – Alameda Prudente de Moraes, 1214
  • ComCerva – Alameda Prudente de Moraes, 1264
  • Titia e o Galo – Alameda Prudente de Moraes, 1161
  • Mesa – Alameda Prudente de Moraes, 1101
  • Irie – Alameda Prudente de Moraes, 1108
  • Trago – Alameda Prudente de Moraes, 1291
  • Ruína Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 1210
  • Ponto 41 – Alameda Prudente de Moraes, 1271
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google