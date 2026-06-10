Alameda Prudente de Moraes terá telões para transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Dois quarteirões da Alameda Prudente de Moraes serão fechados para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. A estrutura, com quatro telões distribuídos em dois quarteirões da vida, será montada apenas para os dias das partidas. A estreia do Brasil acontece neste sábado (13/06), às 19h.
A ação, parceria do Guaraná Antarctica, patrocinadora oficial da seleção, com a Prefeitura de Curitiba e o Movimento Verde Amarelo, é parte da campanha “Sede de torcer é coisa nossa”, e fará da Prudente de Moraes o único point oficial da marca no Sul do país preparado para reunir torcedores durante os jogos do Brasil no torneio.
A estrutura será montada nos jogos da primeira fase, nos dias 13, 19 e 24 de junho, quando a Seleção enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente. Ao todo, serão quatro telões instalados nos dois trechos para exibir as partidas. A ação vai contar também com decoração temática e ações promocionais nos estabelecimentos participantes (confira a lista abaixo).
Os bloqueios de trânsito acontecem em dois trechos da Alameda Prudente de Moraes: entre a Alameda Augusto Stellfeld e a Rua Saldanha Marinho, e entre a Rua Saldanha Marinho e a Alameda Dr. Carlos de Carvalho. A Saldanha Marinho vai permanecer aberta ao trânsito.
Confira a programação do Point do torcedor Guaraná Antártica em Curitiba
- 13 de junho (sábado) – Brasil x Marrocos – 19h
- 19 de junho (sexta-feira) – Brasil x Haiti – 22h
- 24 de junho (quinta-feira) – Brasil x Escócia – 19h
A rua será fechada para a circulação de veículos sempre à meia-noite do dia do evento, com os estabelecimentos funcionando a partir do meio-dia.
A programação conta também com a distribuição de brindes temáticos, como bandeiras e copos, promoções e dinâmicas, como a “compre e ganhe”, que vai oferecer itens exclusivos da campanha nos bares participantes.
Bares participam da ação
Ao todo, 15 estabelecimentos participam da iniciativa com ativações especiais e combos preparados para os dias de jogos. Confira:
- Canto – Alameda Prudente de Moraes, 885
- Pinot Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 984
- Seu Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 983
- Caramelo– Alameda Prudente de Moraes, 1001
- Otelo – Alameda Prudente de Moraes, 1037
- Carta 7 – Alameda Prudente de Moraes, 1292
- Jardim da Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 1212
- Na Feira – Alameda Prudente de Moraes, 1214
- ComCerva – Alameda Prudente de Moraes, 1264
- Titia e o Galo – Alameda Prudente de Moraes, 1161
- Mesa – Alameda Prudente de Moraes, 1101
- Irie – Alameda Prudente de Moraes, 1108
- Trago – Alameda Prudente de Moraes, 1291
- Ruína Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 1210
- Ponto 41 – Alameda Prudente de Moraes, 1271