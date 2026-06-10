Alameda Prudente de Moraes terá telões para transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Dois quarteirões da Alameda Prudente de Moraes serão fechados para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. A estrutura, com quatro telões distribuídos em dois quarteirões da vida, será montada apenas para os dias das partidas. A estreia do Brasil acontece neste sábado (13/06), às 19h.

A ação, parceria do Guaraná Antarctica, patrocinadora oficial da seleção, com a Prefeitura de Curitiba e o Movimento Verde Amarelo, é parte da campanha “Sede de torcer é coisa nossa”, e fará da Prudente de Moraes o único point oficial da marca no Sul do país preparado para reunir torcedores durante os jogos do Brasil no torneio.

A estrutura será montada nos jogos da primeira fase, nos dias 13, 19 e 24 de junho, quando a Seleção enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente. Ao todo, serão quatro telões instalados nos dois trechos para exibir as partidas. A ação vai contar também com decoração temática e ações promocionais nos estabelecimentos participantes (confira a lista abaixo).

Os bloqueios de trânsito acontecem em dois trechos da Alameda Prudente de Moraes: entre a Alameda Augusto Stellfeld e a Rua Saldanha Marinho, e entre a Rua Saldanha Marinho e a Alameda Dr. Carlos de Carvalho. A Saldanha Marinho vai permanecer aberta ao trânsito.

Foto: Divulgação 3D

Confira a programação do Point do torcedor Guaraná Antártica em Curitiba

13 de junho (sábado) – Brasil x Marrocos – 19h

– Brasil x Marrocos – 19h 19 de junho (sexta-feira) – Brasil x Haiti – 22h

– Brasil x Haiti – 22h 24 de junho (quinta-feira) – Brasil x Escócia – 19h

A rua será fechada para a circulação de veículos sempre à meia-noite do dia do evento, com os estabelecimentos funcionando a partir do meio-dia.

A programação conta também com a distribuição de brindes temáticos, como bandeiras e copos, promoções e dinâmicas, como a “compre e ganhe”, que vai oferecer itens exclusivos da campanha nos bares participantes.

Bares participam da ação

Ao todo, 15 estabelecimentos participam da iniciativa com ativações especiais e combos preparados para os dias de jogos. Confira:

Canto – Alameda Prudente de Moraes, 885

– Alameda Prudente de Moraes, 885 Pinot Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 984

– Alameda Prudente de Moraes, 984 Seu Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 983

– Alameda Prudente de Moraes, 983 Caramelo – Alameda Prudente de Moraes, 1001

– Alameda Prudente de Moraes, 1001 Otelo – Alameda Prudente de Moraes, 1037

– Alameda Prudente de Moraes, 1037 Carta 7 – Alameda Prudente de Moraes, 1292

Alameda Prudente de Moraes, 1292 Jardim da Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 1212

– Alameda Prudente de Moraes, 1212 Na Feira – Alameda Prudente de Moraes, 1214

– Alameda Prudente de Moraes, 1214 ComCerva – Alameda Prudente de Moraes, 1264

– Alameda Prudente de Moraes, 1264 Titia e o Galo – Alameda Prudente de Moraes, 1161

– Alameda Prudente de Moraes, 1161 Mesa – Alameda Prudente de Moraes, 1101

– Alameda Prudente de Moraes, 1101 Irie – Alameda Prudente de Moraes, 1108

Alameda Prudente de Moraes, 1108 Trago – Alameda Prudente de Moraes, 1291

Alameda Prudente de Moraes, 1291 Ruína Prudente – Alameda Prudente de Moraes, 1210

Alameda Prudente de Moraes, 1210 Ponto 41 – Alameda Prudente de Moraes, 1271