Festival anual de rock não será realizado em Curitiba no Dia do Rock. Entenda

O Festival Crossroads, realizado anualmente em Curitiba em 13 de julho, Dia Mundial do Rock, deve acontecer em outra data, em vez do dia simbólico. O evento, que chega aos 29 anos, decidiu mudar a programação por conta da Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira estreia no mundial no sábado, 13, dia escolhido tradicionalmente para a realização do festival. Em nota publicada no Instagram, a organização do Crossroads informa que uma nova data será anunciada em breve. O local e o line-up da edição deste também não foram divulgados até o momento.

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“O Festival Crossroads não deixou de existir. Ele só escolheu um novo momento pra acontecer”, explica o post. “Enquanto a nova data não chega, julho segue sendo nosso: 29 anos de Cross, Thunderstrucks e uma Copa do Mundo no meio do caminho”, prossegue.

No ano passado, o festival aconteceu no dia 12 de julho, já que o dia 13 caiu em uma segunda-feira. Foram 12 horas de shows, com mais de 30 atrações entre bandas autorais e covers, divididas em cinco palcos em um espaço ao ar livre na BR-277 Rodovia Curitiba-Ponta Grossa.

Entre as bandas que subiram aos palcos do Crossroads em 2025 estiveram Black Pantera, Selvagens à Procura da Lei, Swave e a curitibana Sugar Kane, mais tributos ao Led Zeppelin, The Doors, Pink Floyd e Charlie Brown Jr.