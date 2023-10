O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, confirmou nesta sexta-feira (13) a morte da carioca Karla Stelzer, de 42 anos, brasileira que estava desaparecida em Israel após o ataque surpresa do Hamas em um festival de música eletrônica no sábado (7).

Em nota, o Itamaraty disse que “lamenta a morte da cidadã brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, terceira vítima fatal do país nos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel”. Ainda, o comunicado diz que “o governo brasileiro se solidariza com a família, amigos e amigas de Karla, reiterando seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil”.

Outros dois brasileiros mortos

Ao todo, três brasileiros já tiveram a morte confirmada desde o início da guerra. Além de Karla, o gaúcho Ranani Nidejelski Glazer e a carioca Bruna Valeanu, ambos com 24 anos, estão entre as vítimas do atentado na festa.

O número de mortos desde o início dos ataques do Hamas no território israelense é aproximadamente de 1.300.

Do lado palestino, a contraofensiva israelense em Gaza já atingiu 1.417 pessoas, segundo informou nesta quinta-feira (12) o Ministério da Saúde local.

