A Caixa sorteou nesta segunda-feira (21) as dezenas do concurso 1880 da Lotofácil. A previsão de prêmio para este sorteio era de R$ 2 milhões para quem acertasse todos os números. E quatro apostas acertaram as 15 dezenas, levando cada uma, um prêmio de aproximadamente R$ 500 mil cada. Confira o resultado do sorteio de hoje!

Resultado Lotofácil 1880: 05 – 06- 23 – 15 – 22 – 18 – 01 – 20 – 11 – 13 – 19 – 07 – 09 – 04 – 24

Premiação

15 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 496.253,13

14 acertos

649 apostas ganhadoras, R$ 1.344,42

13 acertos

20415 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos

230625 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos

1195204 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Ganhadores PORTEIRINHA – MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos RIO DE JANEIRO – RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos SÃO PAULO – SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

