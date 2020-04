Desde a última semana, a Caixa Econômica Federal não recebe mais apostas para sorteios regulares da Dupla Sena. Agora, todas as apostas serão para a edição de Páscoa da Dupla, que mudou de data por causa do novo coronavírus. O sorteio era esperado para este sábado, mas agora irá acontecer apenas no dia 25 de abril. Para quem ainda não apostou, é uma ótima chance de tentar ganhar.

+ ATENÇÃO: Não haverá sorteios nesta sexta em virtude do feriado da Sexta-Feira Santa

O prêmio, que não irá acumular, é de pelo menos R$ 30 milhões. Se o prêmio não sair para seis acertos, será dividido por quem acertar cinco das seis dezenas sorteadas. O valor da aposta simples é R$ 2,50 e a probabilidade de acerto é de 1 para 15.890.700. Quanto maior for a aposta, mais chances de ganhar. Se o jogo for de sete dezenas, o valor é de R$ 17,50 e a probabilidade de acerto é de 1 por 2.270.100.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o Brasil e também pelo Portal das Loterias da Caixa. O diferencial da Dupla Sena é que com uma única aposta, o jogador tem duas chances de ganhar. São dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Também é possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha).

O ganhador que optar por aplicar os R$ 30 milhões do prêmio na poupança, por exemplo, receberá um rendimento mensal de aproximadamente R$ 73 mil.

As apostas feitas antes da mudança de data do sorteio continuam valendo.