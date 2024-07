Cinco paranaenses “rasparam” o prêmio máximo da Mega-Sena 2746

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas da Mega-Sena, concurso 2746, sorteado neste sábado (06). Em compensação, 35 pessoas cravaram cinco dezenas e cada um receberá R$ 63.470,58. Entre os apostadores que ganharam na “Quina da Mega” estão cinco paranaenses.

>>> Confira o resultado da Mega-Sena 2746

Os sortudos que fizeram apostas no Paraná são de Foz do Iguaçu (aposta na Brasil Loterias), Maringá (dois ganhadores, nas lotéricas Canção e Santa Fé), um de Medianeira (aposta de oito dezenas feita pela internet, que rendeu um prêmio maior, de R$ 190.411,73) ) e outro de Missal (aposta feita na lotérica São João).

Na próxima terça-feira o prêmio está acumulado em R$ 9 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pela internet.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”