A Chevrolet anunciou a suspensão das vendas do novo Onix Plus 2020 e cogita recall para corrigir o software de gerenciamento do motor que pode falhar em específicas condições de temperatura, umidade e pressão com “risco de danos ao motor e potencial incêndio”. O recall, contudo, ainda não foi confirmado. O sedã foi o mais vendido no país em outubro com 7.140 unidades.

Segundo a GM, o conserto será gratuito e um veículo reserva será disponibilizado para o proprietário do Onix Plus até que o procedimento de atualização do software em seu veículo seja efetuado. Segundo o jornal Estado de S. Paulo, dois carros já sofreram de incêndio espontâneo.