Catupiry cria linha de requeijão cremoso 100% vegano: o Plantupiry

De acordo com uma pesquisa realizada em 2018, pelo IPEC (antigo IBOPE), encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), 14% dos brasileiros se declaravam vegetarianos, este número era ainda maior nas capitais metropolitanas, onde houve um aumento de 75% desde 2012. (SVB, 2018).

Sempre atenta às tendências e necessidades de seus consumidores, a Catupiry lançou, em 2023, a marca Plantury, sua linha de requeijões Plant Based, feita à base de leite de castanha de caju. Com baixo teor de sódio, naturalmente sem lactose e sem glúten, os produtos além de saborosos, possuem textura cremosa.

Para aproximar os consumidores da linha, a marca está realizando uma ação com 200 nutricionistas, a fim de apresentar os três sabores de Plantury (Tradicional, Cheddar e Alho, Cebola e Salsa). Na visita, eles recebem informações técnicas dos produtos e ganham uma bolsa térmica com os três sabores para que possam conhecer e apresentar os produtos para seus clientes.

A opção plant based de Catupiry busca não apenas trazer sua qualidade para o público vegano, mas também para vegetarianos e flexitarianos, ou até mesmo para aqueles que querem diminuir o consumo animal e que estão abertos a experimentar novas opções para um novo estilo de vida.

Plantury pode ser consumido não apenas no café da manhã ou nos lanches intermediários, mas também como parte de receitas e preparações para as principais refeições. O produto pode ser utilizado desde pratos simples do dia a dia, como um strogonoff, até momentos especiais, como no caso do risoto funghi.

Sobre a Catupiry

A 100% brasileira Catupiry foi criada em 1911 e lançou o primeiro requeijão cremoso do país, em Minas Gerais. De lá pra cá, alimenta bons momentos dos brasileiros e hoje conta com mais de 100 produtos no portfólio, entre versões de requeijão, cream cheese, queijos especiais, fondue, pães de queijo, petiscos, salgados, pizzas artesanais e linha vegana. Apresenta originalidade e tradição, marcando gerações de consumidores que tornaram a Catupiry uma marca referência de categoria de produto.

