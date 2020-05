A Caixa Econômica Federal paga nesta terça (26) a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 da crise do coronavírus para 5 milhões de brasileiros com poupança digital do banco. O auxílio é destinado para trabalhadores informais, microeemprendedores individuais, autônomos e desempregados. Mães solteiras recebem o valor em dobro, R$ 1,2 mil.

Os depósitos para este grupo, que tiveram início na última quarta-feira (20), caem nesta terça para os nascidos em novembro e em dezembro. Também recebem a segunda parcela nesta terça 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 7.

O calendário para quem faz parte do programa vai até sexta (29), quando serão pagos os beneficiários de NIS final 0.

A partir de sábado (30), estará liberado o saque em dinheiro para os demais beneficiários, aqueles que se inscreveram pelo aplicativo ou site. Segundo a Caixa, serão 31 milhões de pessoas beneficiadas neste grupo.

Quem recebeu a segunda parcela do auxílio pela conta digital também poderá sacar ou transferir o valor para outras contas a partir do sábado.

O beneficiário deve ficar atento ao calendário. O dinheiro só será liberada no caixa no dia marcado. Até o dia determinado para o saque, o valor poderá ser movimentado apenas pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e compras pela internet.

Se na data marcada houver saldo na conta, será possível sacar ou transferir o valor para outra conta bancária. Para quem recebeu a primeira parcela do benefício em conta de outro banco, a transferência será automática, segundo a Caixa.

Agências

As agências da Caixa estão abrindo às 8h para atender aos beneficiários. O banco afirma que não há necessidade de madrugar, garantindo que todos que chegarem até as 14h serão atendidos no mesmo dia.

Para evitar filas, se possível, o beneficiário deve fazer o saque após o fim do calendário. O dinheiro fica disponível por 90 dias, contados a partir da liberação na conta.

