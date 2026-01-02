Bolão gigante de R$ 13 milhões na Mega da Virada fica fora do prêmio principal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grupo de apostadores de Cachoeira Dourada, município de Goiás, realizou um investimento extraordinário na última Mega da Virada. Coordenados pelo sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, os participantes desembolsaram aproximadamente R$ 13 milhões em um bolão que buscava faturar o maior prêmio da história das loterias brasileiras: R$ 1,09 bilhão.

A estratégia do grupo foi apostar em 57 jogos com 20 números cada, pagando cerca de R$ 232,5 mil por aposta. A ideia era aumentar significativamente as chances de acerto ao combinar mais dezenas em cada bilhete – prática comum em bolões de grande porte.

No entanto, quando os números 09, 13, 21, 32, 33 e 59 foram revelados, a notícia não foi animadora para o grupo goiano. Apesar do volume impressionante de apostas, nenhuma acertou as seis dezenas. O prêmio principal acabou dividido entre seis apostas de outras localidades, com cada uma levando aproximadamente R$ 181,9 milhões.

O bolão de Cachoeira Dourada não ficou completamente no prejuízo. O grupo conseguiu 45 acertos de quina, cada um rendendo cerca de R$ 11.931,42, além de aproximadamente 2 mil quadras, com prêmio unitário de R$ 216,76 cada.

Considerando esses valores, estima-se que o retorno total para o grupo ficou entre R$ 900 mil e R$ 1 milhão – muito abaixo dos R$ 13 milhões investidos, representando um prejuízo significativo para os participantes.

Especialistas em probabilidade e comentaristas nas redes sociais destacaram que este resultado reforça uma realidade matemática: mesmo com bolões volumosos que aumentam as chances de prêmios intermediários, a probabilidade de acertar as seis dezenas continua sendo extremamente baixa, independentemente do volume de apostas realizadas.,

