As apostas da Mega-Sena da Virada de 2019 já podem ser feitas nas lotéricas e pela internet. A previsão é de que o concurso 2.220 pague prêmio de R$ 300 milhões – valor que pode ser até maior dependendo do volume de apostas. A Mega da Virada será o maior prêmio pago no ano – o maior até então foi do concurso 2.150 que pagou R$ 289 milhões a um único apostador de Pernambuco em maio.

Além de ser o maior prêmio do ano, a Mega da Virada não acumula. Se não houver acertador dos seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores de cinco números e assim sucessivamente. As apostas podem ser feitas até 31 de dezembro, quando acontece o sorteio.

As apostas para a Mega da Virada custam o mesmo valor do bilhete da Mega-Sena regular, R$ 4,50. Além das lotéricas, as apostas podem ser feitas pelo Portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários da plataforma iOS. Os titulares de conta corrente na Caixa podem apostar pelo Internet Banking Caixa.

Vale lembrar que desde o dia 10 de novembro, os preços das loterias estão reajustados. A Tribuna do Paraná deu a informação em primeira mão no mês de julho. Saiba mais sobre os novos valores.

Prêmio em Curitiba

Dois dos sortudos da Mega da Virada de 2018 eram do Paraná. O prêmio de R$ 302 milhões, o segundo maior da história, foi dividido entre 52 apostadores. Entre os vencedores estavam um apostador de Curitiba e outro de Campo Mourão, no Noroeste do estado. Cada um embolsou R$ 5,8 milhões.

Em Curitiba, a aposta vencedora da Mega da Virada de 2018 foi feita na lotérica A Municipal, na Rua Lourenço Pinto, pertinho da Praça Carlos Gomes. Já a aposta vencedora de Campo Mourão foi feita na lotérica Índio Bandeira, na avenida de mesmo nome.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Bolão

Os bolões da Mega têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.