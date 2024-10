Apostador de Curitiba ganha mais de meio milhão com a Lotofácil 3221 milionária

Um apostador do bairro Pinheirinho, em Curitiba, acordou com mais de meio milhão na conta bancária, nesta quinta-feira (17). A aposta foi uma das duas ganhadoras do prêmio principal da Lotofácil 3221 milionária, sorteada na noite desta quarta-feira (16). O prêmio total era de R$ 1,7 milhão.

Resultado Lotofácil 3221 milionária: 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 23 e 24

A aposta de Curitiba dividirá o prêmio com outro apostador de São Paulo, que também cravou os 15 números sorteados. A aposta de Curitiba que ganhou R$ 570 mil com a Lotofácil 3221 milionária foi feita na Loterias Pinheirinho, no bairro de Curitiba com o mesmo nome.

Foi uma aposta simples, com 16 números. Um investimento de R$ 48 e rendeu nada menos que R$ 570.742,95. Que baita jogada, hein? Veja abaixo o detalhamento da aposta.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRINHO 16 Não Simples 1 R$570.742,95

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Quanto mais números jogar, maior o investimento e as chances de ganhar. A aposta máxima é de 20 números, pela bagatela de R$ 46.512,00​.

