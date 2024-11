Aposta de Curitiba ganha prêmio milionário na Lotofácil 3256 ao fazer 15 acertos

Uma aposta de Curitiba acertou as 15 dezenas do concurso 3256 da Lotofácil, sorteado na noite de sexta-feira (29). Outro bilhete feito em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo também cravou os números sorteados.

Resultado da Lotofácil 3256:

01-02-03-06-09-10-11-13-14-15-16-18-19-21-24.

A aposta ganhadora de Curitiba é um bolão de quatro cotas, feito na RM Loterias, na Avenida República Argentina, 5458, no bairro Novo Mundo. O prêmio será de R$ 4.005.945,30. Veja detalhes abaixo.

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Quantidade de números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR RM LOTERIAS RM LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Bolão 4 R$4.005.945,28

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Para participar, é preciso fazer a aposta na Lotofácil até as 19 horas no dia sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3.