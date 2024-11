Resultado da Lotofácil 3256: veja as dezenas desta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Caixa sorteia nesta sexta-feira (29) as dezenas do concurso 3256 da Lotofácil. O valor do prêmio está acumulado e será de R$ 7,5 milhões. Quem acertar os 15 números leva essa bolada para casa. Também ganha prêmio em dinheiro quem marcar 11, 12, 13 e 14 pontos. O sorteio acontece às 20h!

Resultado da Lotofácil 3256:

A partir das 20h

A aposta simples na Lotofácil custa R$ 3 e a probabilidade de acerto dos 15 números é de 1 em 3.268.760.