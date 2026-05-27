Após visita a Trump, Flávio Bolsonaro vem a Curitiba pra lançar chapa

Depois de viajar até Washington, nos Estados Unidos, onde se encontrou com o presidente Donald Trump, o pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) participa do lançamento da chapa paranaense do seu partido ao governo do Paraná e ao Senado, nesta sexta-feira (29), em Curitiba. Os dois compromissos são vistos como estratégicos na retomada da pré-campanha após o vazamento do áudio enviado ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

No evento em Curitiba, organizado pelo PL e pelo Novo, sobem ao palco o pré-candidato ao governo Sergio Moro (PL) e os pré-candidatos ao Senado Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL). O White Hall Jockey Eventos, onde o evento ocorre, tem capacidade para até 4 mil pessoas no espaço interno.

A combinação da agenda internacional com a aparição ao lado de aliados da direita paranaense revela a estratégia do presidenciável. Fora do país, ele articula o apoio de líderes conservadores da direita, enquanto percorre os estados para se apresentar como herdeiro político de Jair Bolsonaro em busca de votos para as eleições em outubro.

A chegada ao Paraná nesta sexta-feira tem uma dimensão diferente das visitas anteriores. Esta é a primeira vez que Flávio Bolsonaro vem ao estado na condição de pré-candidato à Presidência. No entanto, o presidenciável teve papel crucial na mudança do quadro eleitoral do estado nos últimos meses, quando trouxe Moro e Dallagnol, ex-juiz e ex-procurador da Lava Jato, para o grupo político em oposição aos planos de Ratinho Junior (PSD-PR).

Depois disso, o governador paranaense deixou a pré-candidatura à Presidência, permaneceu no cargo e passou a trabalhar eleitoralmente para tentar fazer o sucessor nas urnas, o pré-candidato Sandro Alex (PSD-PR).

Flávio embarcou para a capital norte-americana no domingo (24) e chega a Curitiba na tarde de sexta-feira. Após o evento, ele deve deixar a capital paranaense na mesma noite, com destino ao Rio de Janeiro. Na última semana, ele participou apenas da feira AgroBrasília e permaneceu no Senado — um silêncio estratégico que analistas consultados pela Gazeta do Povo interpretam como um movimento acertado de contenção de dano.

No final de semana, ele continuou em Brasília para conversas com o ex-presidente Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar. Durante o período, não houve agendas públicas.

Flávio confirma mudança na comunicação da pré-campanha presidencial

Nas redes sociais, a pré-campanha manteve publicações diárias no Instagram de Flávio na última semana — com pautas do agro, flexibilização trabalhista, segurança pública e a CPMI do Master — e divulgou o trailer do filme Dark Horse.

Uma pesquisa da empresa Bites, citada pela própria assessoria de Flávio, registrou 8,8 milhões de interações nas redes do pré-candidato em dez dias. A estratégia expõe uma lógica clara: deixar o vazamento esfriar nos veículos tradicionais enquanto se mantém ativo no ambiente digital.

Na última quarta-feira (20), o marqueteiro Marcello Lopes, amigo pessoal de Flávio e ex-policial que respondia pela coordenação de comunicação da pré-campanha, anunciou em nota que deixava o cargo após reuniões com o senador. Nos bastidores, aliados atribuíram a saída ao desgaste pelo vazamento do áudio ligado a Vorcaro.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (25), a coordenação-geral da pré-campanha — encabeçada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) — anunciou a chegada de Eduardo Fischer como consultor estratégico de comunicação, responsável pelas diretrizes e pelo posicionamento da campanha. O sócio dele, Alexandre Oltramari, assume como marqueteiro, respondendo pela coordenação de comunicação e marketing.

Fischer é ex-sócio de Roberto Justus e tem quatro décadas de mercado; Oltramari já trabalhou na campanha da ex-ministra Simone Tebet (PSB-SP). A chegada da dupla, sendo Oltramari um nome sem vínculo com o campo político da família Bolsonaro, sinaliza uma tentativa de ampliar o alcance da comunicação para além da base consolidada.

Viagem a Washington mira recuperação de imagem e interlocução com o mercado

A viagem aos Estados Unidos não estava confirmada como reunião com Trump, mas os bastidores já apontavam para um encontro previsto para esta terça-feira (26). De acordo com a BBC News Brasil, que acompanhou o voo do senador, o convite teria sido feito pela Casa Branca após contatos intermediados pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive nos Estados Unidos desde o ano passado.

Flávio embarcou em Guarulhos com passaporte diplomático, viajou na classe executiva acompanhado de um segurança e deve retornar ao Brasil nesta quarta-feira (27).

Um dos temas que Flávio gostaria de abordar é a designação pelo governo norte-americano de organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho como entidades terroristas — bandeira que o pré-candidato vem defendendo e que o governo Lula rebate, argumentando que poderia justificar ações militares norte-americanas em território brasileiro.

Para Welber Barral, sócio da BMJ Consultoria e especialista em comércio exterior e investimentos internacionais, o movimento é compreensível — mas o alvo é doméstico. “Claramente é no sentido de buscar alguma legitimidade internacional e mostrar que tem interface com líderes estrangeiros, no caso com Trump. É uma viagem para buscar efeito no mercado e na política brasileira”, avalia.

O analista também vê a viagem como uma tentativa de deslocar o centro do noticiário. “Está fazendo movimentos de proximidade do empresariado brasileiro, vai tentar mostrar que é próximo da Faria Lima, do mercado financeiro, e que tem interlocução internacional para mitigar o dano”, diz em referência ao caso do Banco Master.

Pesquisas mostram impacto reversível e Flávio segue como principal opositor de Lula no segundo turno

O impacto do áudio na pesquisas é real, mas é lido de formas distintas. O Datafolha, divulgado em 21 de maio, registrou queda de quatro pontos em uma semana: Flávio foi de 35% para 31% no primeiro turno, enquanto Lula subiu de 38% para 40%. A pesquisa Nexus/BTG apurou movimento semelhante.

A Gerp, divulgada na sexta-feira (22), mostrou quadro diferente: no cenário estimulado de primeiro turno, Flávio e Lula aparecem empatados, cada um com 38%. Na simulação de segundo turno, o pré-candidato do PL registra três pontos de vantagem — empate técnico dentro da margem de erro.

A Futura Inteligência, também divulgada na sexta-feira (22), mostrou que 71,5% dos eleitores disseram que o áudio não muda a opinião sobre o senador.

O analista Wagner Parente, conselheiro do Instituto Brasileiro de Comércio e Investimentos Internacionais (IBCI), interpreta os dados como sinal de contenção, não de colapso. “Entre quatro e cinco pontos percentuais de uma semana para outra é relevante, não dá para minimizar. Mas o que parece é que a equipe dele avaliou um cenário reversível, considerando que ainda está muito longe da eleição”, avalia ele.

Além disso, Parente descarta uma movimentação orgânica por um nome substituto — a avaliação é que Flávio ainda é o nome mais forte contra Lula no segundo turno e foi o escolhido pelo pai, que não abre mão de manter o capital político na família.

Metodologia Datafolha : 2.004 entrevistados entre os dias 20 e 21 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-07489/2026.

: 2.004 entrevistados entre os dias 20 e 21 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-07489/2026. Metodologia Nexus/BTG : 2.045 entrevistados entre os dias 22 e 24 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-04193/2026.

: 2.045 entrevistados entre os dias 22 e 24 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-04193/2026. Metodologia Gerp : 2.000 pessoas entrevistadas entre os dias 19 a 22 de maio de 2026. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela própria Gerp Mercadologia Ltda. O nível de confiança é de 95,55%. Registro no TSE nº BR-07971/2026.

: 2.000 pessoas entrevistadas entre os dias 19 a 22 de maio de 2026. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela própria Gerp Mercadologia Ltda. O nível de confiança é de 95,55%. Registro no TSE nº BR-07971/2026. Metodologia Futura Inteligência: 2.000 entrevistados entre os dias 15 e 21 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-06529/2026.