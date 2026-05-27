Azeite fraudado com mistura de óleos vegetais é recolhido; Como identificar produto irregular?

Ministério da Agricultura determina recolhimento de lote de azeite adulterado e impróprio para consumo. O Ministério da Agricultura e Pecuária identificou irregularidades graves no lote 260289 do azeite de oliva extravirgem da marca San Paolo, classificado como desclassificado e impróprio para consumo humano.

As análises laboratoriais das amostras coletadas confirmaram a presença de mistura de outros óleos vegetais na composição do azeite, caracterizando fraude. Diante do resultado, a fiscalização determinou o recolhimento imediato do lote irregular.

Além da adulteração do produto, foram identificadas irregularidades relacionadas à empresa responsável pela importação e comercialização do azeite. O endereço e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica informados nos rótulos e nos documentos fiscais não foram localizados ou confirmados.

A empresa foi notificada pela Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo, porém não apresentou manifestação dentro do prazo estabelecido e será autuada administrativamente.

O Ministério alertou que a comercialização do produto constitui infração grave. Os estabelecimentos que mantiverem os itens à venda poderão ser responsabilizados. A pasta orienta os consumidores a interromperem imediatamente o uso do azeite e solicitarem a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Como evitar a compra de azeite irregular

Para evitar a compra de azeite fora dos critérios de conformidade, o Ministério da Agricultura recomenda que o consumidor siga algumas orientações importantes:

Desconfie de preços muito baixos, pois produtos com valores muito abaixo do praticado pelo mercado devem acender um alerta

Confira a lista dos produtos irregulares já apreendidos em ações do Ministério da Agricultura e Pecuária

Fique atento às características da embalagem, que deve ser de vidro escuro

Prefira produtos com a data de envaze mais recente

A reportagem não localizou o contato da empresa, mas permanece com o espaço aberto para um eventual posicionamento.