Curitiba tem quarta com céu nublado e amplitude térmica de 11 graus; veja a previsão

A previsão do tempo em Curitiba para esta quarta-feira (27/05) indica um dia com bastante nebulosidade e temperaturas amenas, típicas do outono na capital paranaense. Os curitibanos devem se preparar para um dia predominantemente nublado, com sensação térmica que pode variar significativamente entre o período da manhã e da tarde.

De acordo com os dados meteorológicos, o clima em Curitiba terá temperatura máxima de 21°C durante o dia, enquanto a mínima deve ficar em torno de 10,4°C, registrada principalmente durante a madrugada e o início da manhã. A sensação térmica pode chegar a 24,7°C nos momentos mais quentes do dia e cair para aproximadamente 10°C nos períodos mais frios, o que exige atenção ao se vestir pela manhã.

Durante o período diurno, o céu deve permanecer predominantemente nublado, com cobertura de nuvens atingindo 80%. A umidade relativa do ar ficará em torno de 73%, proporcionando um ambiente relativamente confortável. A probabilidade de chuva é baixa, apenas 10%, e os ventos soprarão do sudoeste com velocidade média de 8 km/h, podendo ter rajadas de até 21 km/h. O índice UV (ultravioleta) será moderado, com valor 4, indicando necessidade de proteção solar em caso de exposição prolongada ao ar livre.

Para o período noturno, a previsão do tempo aponta aumento da nebulosidade, com o céu ficando completamente encoberto e cobertura de nuvens alcançando 97%. A umidade relativa do ar deve subir para 93%, criando aquela sensação de tempo úmido característica das noites de outono em Curitiba. A probabilidade de chuva aumenta ligeiramente para 20%, com possibilidade de precipitação fraca de até 0,09 milímetros. Os ventos mudam de direção, passando a soprar do leste com velocidade de 11 km/h e rajadas de até 21 km/h.

Vale destacar que há uma pequena possibilidade de 10% de ocorrência de trovoadas durante a noite, embora as condições gerais não indiquem instabilidade atmosférica significativa. O nascer do sol está previsto para as seis horas e cinquenta e três minutos da manhã, enquanto o pôr do sol ocorrerá às dezessete horas e trinta e cinco minutos. A lua estará na fase crescente gibosa, nascendo às quinze horas e uma da tarde.

Os moradores de Curitiba devem aproveitar o dia com temperaturas agradáveis, mas não devem esquecer o casaco para o final da tarde e a noite, quando os termômetros caem consideravelmente. O tempo em Curitiba nesta quarta-feira será ideal para atividades indoor ou passeios rápidos ao ar livre, sempre com atenção à mudança brusca de temperatura entre os períodos do dia.