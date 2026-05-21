Afinal, o que fazer com produtos Ypê contaminados do lote 1?

A empresa Ypê divulgou novas orientações para consumidores que possuem produtos da marca com lote final 1, envolvidos em contaminação por bactéria. A recomendação é guardar os itens adequadamente, não utilizá-los nem descartá-los até novas instruções da Anvisa. Os produtos afetados incluem lava-roupas líquido, lava-louças líquido e desinfetantes. As informações são da Agência Brasil.

O que fazer com os produtos Ypê do lote 1?

Os consumidores devem guardar os produtos adequadamente, sem usar ou descartar, aguardando novas orientações da Anvisa. Quem preferir pode solicitar ressarcimento pelos canais oficiais da empresa ou preenchendo formulário no site. A Ypê já comunicou distribuidores e varejistas para segregar e armazenar os produtos, impedindo venda ao consumidor.

Por que os produtos foram suspensos?

No dia 7 de maio, a Anvisa suspendeu fabricação, comercialização e distribuição dos lotes por contaminação com a bactéria Pseudomonas aeruginosa. Essa bactéria é resistente a antibióticos e pode causar problemas graves em pessoas com imunidade baixa e pacientes com doenças crônicas, representando risco à saúde pública.

Quais produtos estão na lista de contaminados?

A lista inclui 23 produtos: lava-louças das linhas Clear, Clear Care, Toque Suave e Green; lava-roupas líquido Tixan e Ypê em diversas versões como Antibac, Combate Mau Odor e Premium; e desinfetantes das marcas Bak, Atol e Pinho Ypê. Todos os itens têm lotes com numeração final 1.

Como a Ypê está lidando com a situação?

A empresa afirma estar colaborando com autoridades sanitárias, fornecendo informações técnicas, documentos e análises necessárias. A Ypê reforça seu compromisso com qualidade, transparência e segurança dos consumidores, adotando medidas para demonstrar conformidade dos produtos e seguindo determinações da Anvisa.

Onde obter mais informações sobre o caso?

Consumidores podem buscar orientações nos canais oficiais da Ypê ou acessar o formulário disponível no site da empresa para ressarcimento. A Anvisa mantém a suspensão dos produtos e continua monitorando o caso. Informações atualizadas sobre segurança sanitária podem ser consultadas nos canais oficiais da agência reguladora.