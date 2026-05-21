Você precisa saber hoje: Golpe em formandos, vacinação em Curitiba e trânsito

A quinta-feira (21/05) começa movimentada em Curitiba e região. Os principais destaques do dia trazem a prisão de um casal suspeito de aplicar um golpe de R$ 100 mil em formandos e a polêmica aprovação relâmpago de um benefício de mais de R$ 1 mil para secretários em São José dos Pinhais.

Na saúde, a capital paranaense retoma a vacinação anticovid em todas as unidades após a reposição de estoques. O dia também exige paciência e atenção dos moradores devido a complicações no trânsito por furto de fios, além do alerta de desabastecimento de água que afeta milhares de pessoas na região.

Confira abaixo o boletim completo enviado no WhatsApp da Tribuna do Paraná, com os detalhes sobre o tempo (que segue frio), a agenda cultural da cidade e os indicadores econômicos do dia.

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 21/05/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Casal é preso no Paraná suspeito de aplicar golpe de R$ 100 mil em formandos

2️⃣ Aprovado em minutos: benefício de mais de R$ 1 mil vai para o bolso de secretários de S. J. dos Pinhais

3️⃣ Após falta de imunizante, Curitiba retoma vacinação anticovid em todas as unidades de saúde

🚗 Trânsito e Transporte

Furto de fios e acidente complicam trânsito em Curitiba nesta quinta-feira (21/05)

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Encoberto com 12°C.

🌤️ Hoje: Mín: 9°C / Máx: 16°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 11°C.

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💧 Serviços (Água/Luz)

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🎭 Agenda Cultural

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📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 09:03

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 177.356 pts

Copel (CPLE3): R$ 15,12

Sanepar (SAPR11): R$ 38,09

Dólar: R$ 5,01

Euro: R$ 5,81

Soja: R$ 126,22

Milho: R$ 65,34

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