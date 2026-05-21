Você precisa saber hoje: Golpe em formandos, vacinação em Curitiba e trânsito

A quinta-feira (21/05) começa movimentada em Curitiba e região. Os principais destaques do dia trazem a prisão de um casal suspeito de aplicar um golpe de R$ 100 mil em formandos e a polêmica aprovação relâmpago de um benefício de mais de R$ 1 mil para secretários em São José dos Pinhais.
Na saúde, a capital paranaense retoma a vacinação anticovid em todas as unidades após a reposição de estoques. O dia também exige paciência e atenção dos moradores devido a complicações no trânsito por furto de fios, além do alerta de desabastecimento de água que afeta milhares de pessoas na região.
Confira abaixo o boletim completo enviado no WhatsApp da Tribuna do Paraná, com os detalhes sobre o tempo (que segue frio), a agenda cultural da cidade e os indicadores econômicos do dia.
☀️ BOM DIA, PARANÁ!
📅 21/05/2026
📰 Manchetes do dia
1️⃣ Casal é preso no Paraná suspeito de aplicar golpe de R$ 100 mil em formandos
2️⃣ Aprovado em minutos: benefício de mais de R$ 1 mil vai para o bolso de secretários de S. J. dos Pinhais
3️⃣ Após falta de imunizante, Curitiba retoma vacinação anticovid em todas as unidades de saúde
🚗 Trânsito e Transporte
Furto de fios e acidente complicam trânsito em Curitiba nesta quinta-feira (21/05)
🌤️ Previsão do Tempo
Condição atual: Encoberto com 12°C.
🌤️ Hoje: Mín: 9°C / Máx: 16°C.
🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 11°C.
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💧 Serviços (Água/Luz)
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🍀 Loterias (Resultados de ontem)
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💎 Lotofácil: Mais de R$ 3 milhões cada – Dois ganhadores
🍀 Quina: R$ 13 milhões – Ganhador único
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🎭 Agenda Cultural
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📊 Indicadores Econômicos
🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 09:03
Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação
Ibovespa: 177.356 pts
Copel (CPLE3): R$ 15,12
Sanepar (SAPR11): R$ 38,09
Dólar: R$ 5,01
Euro: R$ 5,81
Soja: R$ 126,22
Milho: R$ 65,34
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