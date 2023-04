Ações de combate a ataques em escolas devem receber R$ 3,1 bilhões

O governo federal anunciou, na manhã desta terça (18), que vai destinar R$ 3,1 bilhões para implementar ações integradas de proteção ao ambiente escolar e prevenir novos ataques. Os recursos serão utilizados na infraestrutura, compra de equipamentos, formação, apoio e implantação de núcleos psicossociais nas escolas.

O anúncio foi feito durante uma reunião com membros dos Três Poderes realizada no Palácio do Planalto, entre eles os ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF); o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e o ministro Camilo Santana, da Educação, além de prefeitos e governadores.

+ Leia mais: Curitiba em alerta de temporal categoria “´perigo potencial” nesta terça-feira!

Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os recursos serão investidos na promoção de políticas públicas de combate à violência. “Não vamos transformar as escolas em prisão de segurança máxima, que não é a solução. Nem tem dinheiro para isso e nem é politicamente correto, humanamente e socialmente correto”, disse.

Por outro lado, Camilo Santana propôs que estados e municípios criem comitês de discussão com as comunidades locais sobre a proteção ao ambiente escolar.

Durante a reunião, Moraes afirmou que os ataques registrados nas escolas brasileiras também tem origem nas plataformas de redes sociais, pela falta de regulamentação pelo poder público. “Você entra no Google e ensina uma criança a fazer uma bomba, e a incentiva a repetir os atentados que ocorreu nos Estados Unidos”, completou.

Veja que incrível