Bolsonaro é internado para exames clínicos em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se internou na manhã desta quarta (23), em São Paulo, para a realização de exames de rotina no hospital Vila Nova Star. A internação ocorreu no dia em que o ex-presidente, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foram intimados pela Polícia Federal.

Segundo o advogado dele, Fabio Wajngarten, Bolsonaro foi internado para “avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo”.

De acordo com ele, os sintomas e exames “por óbvio, decorrem do atentado contra sua vida em 6/9/18, ainda sem resolução”, em referência à facada que levou durante a campanha eleitoral na cidade mineira de Juiz de Fora.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou à CNN Brasil o internamento do ex-presidente e disse que, após ter alta, Bolsonaro viaja para Barretos, na sexta (25). Ele está sendo atendido pelos médicos Maurício Wajngarten (pai de Fábio) e Antonio Macedo, segundo o G1.

A redação procurou o departamento de comunicação do hospital Vila Nova Star, que afirmou que apura as circunstâncias do internamento.

