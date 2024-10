VWCO lança pacote Highline para seus caminhões

Chega no portfólio 2025 da VWCO o mais moderno painel de instrumentos da família Volkswagen Caminhões e Ônibus, 100% digital e com 10 polegadas, para fazer parte do pacote Highline da montadora. A oferta também inclui central multimídia de 7 polegadas; volante funcional com diversas funcionalidades; e o novo aplicativo VWConnect, em que podem ser controladas funções do veículo e acessadas informações com poucos cliques no celular. Tudo com visual ainda mais agradável para a experiência a bordo dos caminhões VW. E, com tanta conectividade, outra novidade será o bloqueio remoto do veículo, a partir da plataforma RIO.

O novo painel de instrumentos é uma opção tecnológica ao atual cluster e estará disponível nos idiomas português, inglês, espanhol ou francês. Além de ser 100% digital, o modelo conta com 80 funcionalidades, entre elas a avaliação do motorista, o peso do veículo por eixo e o controle de altura da suspensão nas versões pneumáticas, por exemplo. É totalmente intuitivo e personalizável.

O motorista também poderá desfrutar um volante multifuncional, com controle de cruzeiro, acesso ao computador de bordo e interface com rádio. Já a nova e tecnológica central multimídia de 7 polegadas tem mais de 30 funções diferentes, permitindo a total conectividade do cliente; integração com o smartphone através do espelhamento sem fio via Android Auto ou Apple Car Play, com a experiência de uma tela sensível ao toque.

E, por fim, o pacote conta com o mais novo VWCOnnect, que proporciona todas as informações do veículo no celular do cliente. O aplicativo, disponível com conexão Bluetooth, permite o controle de diversas funções, como partida do motor, acendimento de luzes da cabine e acionamento do alarme, tudo na palma da mão.

Também oferece informações em tempo real, segurança total dos dados e o acesso ao número do ChameVolks em um único clique. Interpretação de código de falha, consultas rotineiras do caminhão, revisões, histórico de viagens, visualização do consumo médio e até monitoramento dos gastos estão entre as funcionalidades. Está disponível para celulares Android e iOS. Outro diferencial é a capacidade de cadastrar até sete caminhões em uma única conta, proporcionando uma gestão centralizada e eficiente.

O novo pacote Highline traz diversas evoluções. Pensando sempre em melhorar a experiência dos clientes, a proposta chega para incrementar ainda mais a oferta com um painel de instrumentos totalmente digital e um multimídia ultratecnológico, além da implementação do aplicativo VWConnect, com o conceito de caminhão na palma da mão. (Foto: VWCO/Divulgação).