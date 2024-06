VWCO impulsiona as práticas de descarbonização e economia circular

A Volkswagen Caminhões e Ônibus já é referência quando se fala em veículos com atributos sustentáveis, mas a montadora vai além. Em seu centro de desenvolvimento mundial localizado em Resende (RJ), os processos produtivos são planejados com foco na preservação ambiental. No último ano, além de reduzir o volume de resíduos aterrados, medidas adotadas pela empresa possibilitam o marco de 71% de energia limpa certificada nas operações e a redução na emissão de poluentes locais e de gases de efeito estufa em até 90% em algumas operações logísticas internas.

“Nos mantemos atentos para identificar oportunidades de reduzir o impacto ambiental de nossas atividades. Descarbonização e circularidade são pautas constantes em todos os nossos produtos, desde os caminhões e ônibus aos serviços, e também se fazem presentes nos processos produtivos. Afinal até mesmo as menores ações têm o potencial de gerar impactos positivos e norteiam práticas estratégicas adotadas por nós” explica Marcelo Vidal, gerente executivo de Engenharia de Manufatura e Manutenção.

Atrelada ao compromisso de inovação e sustentabilidade, a tecnologia tem impactado positivamente no processo de prototipagem da empresa. O uso de ferramentas como a realidade virtual possibilita a eliminação de dois a quatro veículos físicos por projeto. Em paralelo, a marca mantém ainda uma política de economia circular e integra os veículos de teste originalmente destinados ao descarte às rotas logísticas internas. Ambas as iniciativas possibilitaram a otimização de recursos energéticos e redução do descarte de recursos como metais, plásticos, madeira e outros materiais.

A frota interna da VWCO também conta com caminhões e-Delivery, modelo 100% elétrico e com zero emissões de poluentes locais. Os veículos realizam cerca de 23 viagens diárias em uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados e, em comparação ao antecessor a diesel, podem reduzir em mais de 90% as emissões equivalentes, considerando a baixa pegada de carbono da matriz de energia elétrica brasileira.

“Em cada nova instalação ou mudança realizada, é priorizada a eficiência de todos os recursos que permitam operar a empresa de forma mais sustentável e econômica”, complementa o executivo. Em 2024, a VWCO atingiu 71% de energia certificada proveniente de fontes renováveis. Com relação ao consumo hídrico, os sistemas de captação de água pluvial e sistema de climatização possibilitam reutilizar diariamente cerca de 3 mil litros de água, volume destinado à irrigação dos jardins e lavagem do piso de áreas internas e externas. (Foto: VWCO/Divulgação).