VW Truck Rental adquire grande volume de caminhões extrapesados

O VW Truck Rental, programa de assinatura de caminhões Volkswagen em parceria com a Volkswagen Financial Services (VWFS), acaba de anunciar a compra do maior lote de extrapesados da marca: são 1.300 novos veículos, dos quais mil exclusivamente da linha VW Meteor, volume recorde desde seu lançamento. O negócio permitirá à locadora da VWFS, triplicar a quantidade de modelos em oferta, passando a incluir todos os extrapesados VW e abranger ainda novidades como opções vocacionais, entre outras.

Os clientes interessados podem se dirigir às 150 concessionárias VWCO de todo o país para contratar o serviço e saber mais do produto no site do VW Truck Rental, que utilizará exclusivamente os serviços concessionários da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Isso envolve desde a consultoria de customização do contrato, passando pela entrega técnica do veículo ao usuário, como também contratos de manutenção, em condições excepcionais para o segmento.

“Tamanha expansão representa mais um passo rumo à nossa estratégia de mobilidade para satisfazer o cliente. A VW Caminhões e Ônibus atende sob medida às mais diversas aplicações, e vamos ter um foco especial nos extrapesados para aumentar a produtividade dos clientes no campo e na distribuição de seus bens”, diz Roberto Cortes, presidente e CEO da montadora.

O anúncio da compra aconteceu no dia 29 de abril, na Agrishow 2024, uma das maiores feiras agrícolas no mundo e a maior do setor agropecuário no Brasil, em Ribeirão Preto (SP). “O VW Truck Rental busca reduzir os custos operacionais dos transportadores e ainda facilitar a gestão da frota e a contratação do serviço, já que é ofertado por toda a nossa rede de concessionários autorizados”, explica Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VW Caminhões e Ônibus.

A Volkswagen Caminhões liderou os licenciamentos voltados à locação em 2023, com mais de 50% do mercado, de acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). E o volume de emplacamentos vem crescendo ano a ano. Do total alugado de caminhões VW no país, o VW Truck Rental já responde por um terço dos contratos fechados.

O serviço, primeiro a ser oferecido por uma montadora do segmento e em parceria com a VWFS, é uma opção de mobilidade para os clientes, com benefícios exclusivos, agilidade nas transações e redução nos custos operacionais. Seu bom desempenho é impulsionado por diversos fatores, como a inclusão da gestão de manutenções preventivas ou corretivas, seguro, sistema de telemetria RIO, gestão de multas, documentação, IPVA e carroceria.

“Conectamos os nossos negócios da Volkswagen Financial Services, incluindo a nossa locadora LM Soluções de Mobilidade, para oferecer o VW Truck Rental como solução inteligente para frotas de caminhões. Com a melhor proposta de valor do mercado, entregamos a solução completa com os serviços da Rede de Concessionários e com custos previsíveis para os nossos clientes”, afirma Rodrigo Capuruço, CEO Brasil e América do Sul da Volkswagen Financial Services.

Gigantes na entrada

Os extrapesados estão na mira da ampliação da oferta para absorver a demanda de setores como agronegócio, florestal, celulose e construção civil. O Meteor 29.530, maior VW do mundo, é a grande novidade, que também contempla o Meteor 28.480, o Constellation 33.480, o Constellation 25.480, o Constellation 19.380.

Além disso, estão no portfólio do VW Truck Rental os modelos Delivery Express, Delivery 9.180, Delivery 11.180, Delivery 13.180, Constellation 14.210, Constellation 17.210, Constellation 26.260, Constellation 26.320, Constellation 30.320, Constellation 31.320, Constellation. Para completar, entre os novos integrantes, há modelos vocacionais para coleta de resíduos e construção civil, como o Constellation 18.260 Compactor, Constellation 26.260 Compactor e Constellation 27.260 Constructor. (Foto: VWCO/Divulgação).