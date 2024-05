Evangelizar promove Bazar Solidário às mães com peças a partir de R$ 1

Na próxima quinta-feira (09), a Associação Evangelizar É Preciso promove evento em homenagem às mães no Bazar Solidário, espaço de venda de roupas e acessórios para arrecadação de recursos para as ações sociais.

A programação, que inicia às 13h30, terá show da dupla sertaneja Adri Mel e Gi Nascimento e palestra com a consultora de imagem Lúcia Almeida, apresentadora da Rádio Evangelizar. Ela vai falar sobre o tema “Autocuidado no Dia a Dia de Quem é Mãe”. Na sequência, o Diácono Paulo Pacheco conduzirá uma Bênção Especial às Mães.

O evento de Dia das Mães terá entrada e serviços gratuitos, incluindo quick massage (massagem rápida), teste de glicemia, aferição de pressão arterial e análise com balança de bioimpedância, exame que indica a composição corporal (massa magra, gordura e água no organismo).

Durante toda a tarde, serão feitos sorteios de brindes e oferecido café especial para as participantes. O Bazar Solidário terá, ainda, venda de roupas, calçados e acessórios com preços a partir de R$1, com apoio de voluntárias da Obra Evangelizar.

O Bazar Solidário é um espaço permanente, que abre diariamente, das 9h30 às 16h, para a venda de artigos de vestuário doados para o setor de Projetos Sociais da Associação Evangelizar É Preciso. Todo o valor arrecadado é destinado à compra de cestas básicas e fraldas geriátricas, que são entregues a pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Obra Evangelizar e entidades parceiras. Com a iniciativa, todos os meses, são atendidas cerca de 150 famílias.

Além do evento, a Obra Evangelizar está arrecadando donativos para a Campanha “Amor que Multiplica”, que presenteará, no Dia das Mães, as mulheres que acompanham os filhos em tratamento de câncer na Associação Paranaense de Apoio à Criança com Câncer.

Até o dia 9 de maio, a Obra vai receber itens de maquiagem e hidratantes corporais e faciais. As contribuições serão entregues, em kits confeccionados por colaboradores da Obra, na sexta-feira(10), durante uma confraternização na sede da APACN. Além da entrega dos presentes, serão oferecidas aulas de automaquiagem, dicas de autocuidado e sessões de fotos.

As doações para a Campanha “Amor que Multiplica” devem ser entregues na recepção da Obra Evangelizar, na Praça Senador Correia, 55 – Centro, Curitiba. Empresas interessadas em apoiar com grandes quantidades de itens podem entrar em contato com a equipe de Projetos Sociais pelo telefone (41) 3221-6030 ou e-mail projetossociais@evangelizarepreciso.com.br.

Serviço

Bazar Solidário – Dia das Mães

Data: 9 de maio, quinta-feira

Local: Salão Paroquial do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas – Praça Senador Correia, 128, Centro de Curitiba

Programação

13h30 – Abertura com show da dupla sertaneja Adri Mel e Gi Nascimento

14h00 – Palestra com Lúcia Almeida – “A Importância do autocuidado no dia a dia de quem é mãe”

15h00 – Bênção especial às mães do nosso Diácono Paulo Pacheco

A partir das 13h30:

Teste de glicemia/Aferição da pressão arterial/Análise corporal com balança de bioimpedância (Oferecimento da Farmácia Pangen)

Quick Massagem (Oferecimento da Plenitude Clínica Terapêutica)

