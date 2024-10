VW Meteor ganha freio retarder mais potente do mercado

Os maiores veículos Volkswagen do mundo seguem conquistando os clientes e ampliando sua participação no mercado. Para fazer frente a esse prestígio, a VWCO segue investindo em inovação: os gigantes da família de caminhões pesados Meteor 28.480 e 29.530 agora contam com o freio retarder, sistema inteligente que garante ainda mais segurança, controle e eficiência às operações. O componente já está disponível como opcional, possibilitando a otimização do custo total de operação e aumento significativo da vida útil dos componentes.

O freio retarder é um sistema auxiliar de frenagem que funciona de maneira independente, diminuindo de forma expressiva o uso e o desgaste dos freios de serviço. Ao ser ativado, cria resistência hidráulica no eixo de saída da transmissão, aumentando de forma muito significativa a potência de frenagem e reduzindo a velocidade do veículo de forma suave e controlada. Com seis estágios de acionamento, o sistema atua de forma automática, mas pode também ser gerenciado manualmente através da alavanca na coluna de direção. Essas características o tornam especialmente útil em descidas prolongadas, garantindo eficiência, confiabilidade e segurança com uma potência combinada de até 1.225 cv.

Do ponto de vista operacional, é possível mencionar vantagens como menor desgaste de peças como lonas e tambores de freio, melhor aproveitamento das viagens e manutenção simples. Os componentes têm a vida útil preservada e os caminhões ficam menos tempo parados para reparo, tornando a frota mais eficiente e rentável.

O dispositivo permite ainda que os veículos mantenham a velocidade média maior. E, ao reduzir a necessidade de frenagens frequentes, não apenas gera economia de combustível, como também diminui as emissões, alinhando-se a padrões de sustentabilidade.

Mais inteligência, segurança e confiabilidade

Os modelos equipados com o retarder contam com uma ferramenta inteligente para controle e auxílio na frenagem. Batizado de nível máximo inteligente, o sistema seleciona automaticamente a potência máxima de frenagem com base na carga transportada pelo veículo, na configuração dos eixos traseiros e no atrito com o solo. Além de garantir a estabilidade do caminhão em frenagens emergenciais, o sistema confere mais agilidade, segurança e confiabilidade em situações de adversidade na pista.

Pensando no conforto e experiência do motorista ao longo da viagem, os Meteor chegam também ao mercado com os controles de velocidade de cruzeiro associados ao retarder. Quando acionados, os sistemas trabalham para manutenção da velocidade definida pelo condutor.

Tecnologia digital e conectividade se agregam aos diferenciais dos modelos com o pacote Highline que oferece novo painel de instrumentos, central multimídia e outras soluções. Além disso, saem de fábrica com a plataforma RIO integrada ao ecossistema de serviços para mais disponibilidade e rentabilidade na operação. A eficiência também é beneficiada no novo Meteor 28.480 HD, nomenclatura que traduz seu novo peso bruto total combinado de até 58,5 toneladas graças ao eixo do modelo. (Foto: VWCO/Divulgação).