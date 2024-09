VW lança página @garagem.volkswagen no Instagram

Na segunda-feira (02/09), Dia Nacional da Kombi, a Volkswagen do Brasil dá um passo inovador no ambiente digital ao lançar a página @garagem.volkswagen no Instagram, um canal exclusivo dedicado aos milhões de fãs de carros clássicos com o objetivo de fortalecer a conexão emocional da marca com esse público no País e ao redor do mundo. Este projeto é realmente único, destacando a Volkswagen do Brasil como a primeira filial da marca fora da Alemanha a criar uma página dedicada exclusivamente ao seu heritage automobilístico. Essa iniciativa reforça o compromisso da Volkswagen com a preservação de sua história e com a celebração de sua tradição e pioneirismo no setor.

No perfil @garagem.volkswagen, uma Garagem que nunca fecha, os seguidores terão um canal aberto e ainda mais próximo com a marca e poderão explorar o rico acervo de modelos clássicos presentes na Garagem real da fabricante, além de conhecer marcos importantes da história da Volkswagen no Brasil, fundamental para o desenvolvimento tecnológico e de inovação na indústria automotiva nacional.

“A página no Instagram @garagem.volkswagen é mais do que um canal de comunicação. É um espaço onde celebraremos a rica herança que construímos em 71 anos no País, e onde nos conectaremos ainda mais emocionalmente com nossos fãs, que compartilham a mesma paixão pelos nossos clássicos. Este projeto é mais uma maneira de reafirmar o compromisso da Volkswagen com o Brasil, com a inovação e com a preservação de nossa história no setor”, afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

No Instagram, o perfil @garagem.volkswagen exibirá os modelos da Garagem e suas curiosidades, também trará conteúdos exclusivos, incluindo os bastidores da produção de fotos e vídeos, episódios do Podcast Garagem Volkswagen, que será lançado em breve em plataformas de áudio e no canal oficial do Youtube da marca, além de histórias de proprietários e seus clássicos por todo o Brasil. A iniciativa reafirma o papel da Volkswagen como uma marca intrinsecamente ligada à história e à emoção, conectando-se com uma comunidade global de entusiastas de carros clássicos.

Ação Criativa de Lançamento: Kombi Camuflada

Dias antes do lançamento oficial do Instagram da Garagem Volkswagen, uma Kombi camuflada circulou por encontros de carros clássicos, pelas ruas de São Paulo e por lugares onde entusiastas e car spotting costumam ficar chamando atenção nas redes sociais e na imprensa. Adesivada com QR Codes que levavam a um vídeo teaser, confira na página oficial já criada(https://www.instagram.com/reel/C-vn_H6v5Pp/), a Kombi despertou a curiosidade, nostalgia e muita repercussão entre o público. Essa ação foi criada e idealizada pela agência de comunicação LLYC (Llorente & Cuenca), em conjunto com o time de Comunicação e Engenharia da Volkswagen e atraiu os primeiros seguidores para a página, marcando o início dessa nova era da Volkswagen no ambiente digital e no relacionamento com o seu público.

A Kombi utilizada para essa ação é do modelo Standard, fabricada em 2013, modelo 2014, e pertence à Volkswagen do Brasil. O veículo será utilizado futuramente em outras ações de Comunicação da marca pelo País, inclusive junto aos eventos de clássicos organizados por clubes em território nacional.

Evento de Lançamento na sede da Meta

O evento oficial de lançamento aconteceu na sede da Meta, em São Paulo, hoje (2 de setembro), Dia Nacional da Kombi. Estiveram presentes jornalistas, influenciadores digitais e membros de grupos de clássicos, além de executivos da Volkswagen do Brasil, como Claudio Rawicz, Gerente Executivo de Imprensa, Comunicação Digital & Clássicos, e André Drigo, Gerente Executivo de Desenvolvimento do Veículo Completo, Engenharia de Protótipos e Clássicos.

“O lançamento da @garagem.volkswagen no Instagram nos permite explorar novas formas de engajamento com nossa comunidade de entusiastas de clássicos. Queremos que cada seguidor sinta que faz parte dessa jornada histórica, onde cada carro tem uma história única para contar. Este é, sem dúvida, um marco no nosso relacionamento e na comunicação com os fãs da marca”, comenta Claudio Rawicz, Gerente Executivo de Comunicação, Imprensa e Clássicos da Volkswagen do Brasil.

“Este projeto é fruto de um trabalho apaixonado de restauração e preservação dos nossos modelos clássicos, que são símbolos de uma era de inovação e progresso na indústria automotiva. A Garagem Volkswagen reflete a dedicação que temos em manter viva a memória desses veículos, ao mesmo tempo em que olhamos para o futuro com o mesmo espírito pioneiro, buscando desenvolver veículos cada vez atraentes, tecnológicos e seguros”, diz André Drigo, Gerente Executivo de Desenvolvimento do Veículo Completo, Engenharia de Protótipos e Clássicos da Volkswagen do Brasil.

Compromisso com a Herança e Inovação

A Volkswagen do Brasil vê a @garagem.volkswagen como uma oportunidade única para destacar seu compromisso com a história e a herança automobilística, enquanto fortalece sua conexão emocional com fãs e entusiastas de carros clássicos. Este projeto inovador coloca a Volkswagen em uma posição de destaque perante a concorrência, sendo a única marca no Brasil com um canal oficial focado exclusivamente em clássicos.

Certificado de Clássicos Volkswagen

Ainda como parte dessa iniciativa, a Volkswagen do Brasil também destaca o Certificado de Clássicos Volkswagen. O documento reconhece e exalta as características de produção de modelos clássicos fabricados em território nacional, enquanto também fornece dados originais de produção, que podem ser úteis para preservar e restaurar os veículos da marca.

Trata-se de uma autêntica certidão de nascimento, emitida sempre no nome do atual proprietário do clássico. Além disso, cada certificado tem um número serial único, que garante a rastreabilidade e autenticidade, evitando, dessa forma, possíveis falsificações. (Fotos: Volkswagen/Divulgação).