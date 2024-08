Volvo traz novidades para a Segurança Ativa de seus ônibus

Em reforço à visão Zero Acidentes, ideal de futuro da marca com seus veículos, a Volvo está introduzindo no Brasil as mais recentes novidades no Sistema de Segurança Ativa (SSA) de seus ônibus, em lançamento consecutivo à Europa. São refinamentos que fazem as consagradas tecnologias da marca avançarem ainda mais no apoio aos motoristas na prevenção de acidentes. A grande maioria dos recursos é de série nos veículos rodoviários 6×2 e 8×2.

Atuando de forma integrada, o SSA é um pacote de tecnologias que fornece e gerencia informações vitais sobre o trânsito e o entorno do ônibus para evitar colisões. “Mantivemos todos os recursos de segurança já consolidados há anos e incorporamos novos dispositivos, a maior parte deles de série”, declara Paulo Arabian, diretor comercial da Volvo Buses no Brasil.

Confira as novidades:

Alerta de ponto cego frontal – Rastreia a área imediatamente à frente do ônibus, buscando a presença de pedestres e outros objetos. Em caso de detecção, o motorista é notificado no painel, reduzindo o risco de acidentes em terminais, pontos de parada e cruzamentos. O sistema é também um auxílio extra em ambientes de trânsito movimentados.

Assistente de sinalização de trânsito – Reconhece e exibe uma série de sinais de trânsito no painel do veículo. A tecnologia utiliza câmera de vídeo e processamento de imagens em tempo real. Quando um limite de velocidade é alterado, um alerto sonoro é emitido. O recurso ajuda a evitar riscos relacionados ao excesso de velocidade e reduz possibilidade de multas.

Detector de fadiga – Monitora a posição do veículo dentro da faixa e emite alerta quando detecta perda de foco. São dois níveis: um sinal sonoro discreto e a mensagem no painel “Foco na condução”; e um emergencial, que adiciona um alerta sonoro aumentado. A tecnologia usa uma câmera e o processamento de imagens para estabelecer o padrão de condução dentro da faixa, prevenindo situações perigosas causadas por distração, sonolência e fadiga do motorista.

Alerta de ponto cego lateral – Detecta usuários vulneráveis da estrada nas laterais do ônibus. Funciona como um sistema de informação de ponto cego, alertando o motorista para, por exemplo, ciclistas e motociclistas em ambos os lados. O dispositivo identifica objetos quando o veículo está em movimento e quando está parado. Um LED acende-se na coluna do ônibus e, quando a colisão é iminente, a luz pisca e um sinal sonoro é emitido. Além de prevenir colisões laterais, diminui o risco de frenagens de emergência repentinas.

Monitoramento de pressão de pneus – Dispositivo que alerta o motorista se a pressão de um pneu ficar abaixo dos níveis seguros. O sistema emite um aviso visual no painel de instrumentos e o condutor recebe uma apresentação gráfica, com as leituras mais recentes. Esta tecnologia evita comportamento inesperado e incorreto na estrada, além de melhorar a dirigibilidade e a eficiência energética do ônibus.

“Além das novidades, o Sistema de Segurança Ativa segue mantendo tecnologias já consagradas para evitar acidentes”, declara Gilcarlo Prosdócimo, gerente de engenharia de vendas da Volvo. Os demais itens do sistema SSA são:

Alerta de colisão com frenagem de emergência – Emite avisos visuais e sonoros e ativa uma frenagem automática em risco iminente de colisão frontal.

Alerta de mudança involuntária de faixa – Alerta o motorista caso o veículo saia da faixa de rodagem por descuido ou desatenção.

Piloto Automático Adaptativo – Mantém distância segura do veículo à frente, freando ou acelerando de forma automática.

Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) – Sistema que reduz o risco de tombamento em curvas fechadas e pisos escorregadios.

Freios eletrônicos EBS5 – Permite o controle equilibrado do veículo, regulando a pressão de frenagem nos diferentes eixos e rodas. O sistema impede também o travamento das rodas, aumentando a eficiência da frenagem.

Heads-up display – Faixa vermelha de luzes de Led que projeta alerta no para-brisas quando há risco de impacto com outro veículo.

Assento Vibratório – Aciona uma vibração no banco do motorista para alertá-lo de risco de impacto com outro veículo (item montado pelos encarroçadores).

Outros destaques

Além do aprimoramento do Sistema de Segurança Ativa, os chassis Volvo 6×2 e 8×2 trazem agora outros destaques:

Transmissão Overdrive – A caixa I-Shift de 7ª geração tem uma nova opção Overdrive. Em determinadas aplicações essa marcha mais longa pode reduzir o consumo de combustível em até 5%.

Novo Retarder – Opcional que eleva a capacidade de frenagem total para até 900 cv, garantindo ainda mais segurança.

VEB – freio motor Volvo de 510cv de potência total, o mais potente do mercado. Para determinadas aplicações substitui totalmente a necessidade do Retarder.

Nova Alavanca I-Shift – Melhora a ergonomia de acionamento e o conforto para o motorista.

Sensor crepuscular – Comanda o acendimento dos faróis automaticamente em condições de baixa luminosidade.

Sensor de chuva – Aciona os limpadores de para-brisa de forma automática.

(Ilustrações: Volvo/Divulgação).