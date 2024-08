Volvo lança no Brasil o BZR, chassi de ônibus elétrico versátil

A Volvo está ampliando seu portfólio de veículos elétricos para o transporte de passageiros com a introdução no País do BZR, a nova e moderna plataforma global de chassis da marca. Muito versátil, ela permite aplicações urbanas, de fretamento e até rodoviárias de curta distância. O veículo será mais um dos modelos 100% elétricos produzidos pela Volvo no Brasil, na fábrica de Curitiba (PR).

O novo chassi Volvo BZR 4×2 que está sendo apresentado na LatBus 2024 é a mais nova solução eletrificada da marca para carrocerias de até 13,5 metros e capacidade para até 90 passageiros. “Trata-se do mais recente lançamento global da Volvo Buses, com tecnologia de ponta. O chassi foi apresentado há poucos meses na Europa e já estamos disponibilizando em nosso mercado. Em 2025 temos planos de iniciar a produção deste modelo nas suas diversas versões em nossa fábrica de Curitiba”, assegura André Marques, presidente da Volvo Buses na América Latina.

Chassi elétrico versátil

Disponível com um ou dois motores de 200kW e 425Nm de torque, o chassi possui câmbio I-Shift de duas velocidades, igual ao dos modelos BZL e BZRT. Equipado com quatro a cinco baterias de íon lítio de 90kWh cada, o BZR tem o mesmo quadro de chassi, freios, eixos e capacidade de transporte da versão a diesel equivalente da marca. São componentes bastante conhecidos dos operadores de transporte, compartilhando a mesma facilidade e benefícios de manutenção dos ônibus Volvo convencionais.

O BZR chega ao Brasil para aumentar e complementar a oferta da Volvo, e pode ser oferecido também na versão BZRLE, com entrada baixa, para facilitar ainda mais o acesso dos passageiros em diferentes operações, dependendo dos sistemas de transporte de cada cidade.

Na versão piso alto todos os componentes, inclusive as baterias, ficam abaixo do assoalho, proporcionando melhor aproveitamento para os passageiros e uma carroceria totalmente envidraçada. Possui ainda a versatilidade de se instalar as portas no lado direito ou esquerdo, para facilitar a escolha do operador.

Mais eficiente

Como é o chassi elétrico mais leve do setor, traz ainda a vantagem de ter um desgaste até 25% menor dos pneus, garantindo mais economia ao transportador. Com um alcance de até 300 quilômetros, o BZR é o ônibus ideal para operações urbanas com zero emissões. Mas pode operar também em fretamento e até em rotas rodoviárias entre cidades próximas. “É um chassi super avançado e versátil, que traz mais conforto e segurança para os passageiros e maior produtividade para o operador, tudo sem impacto ambiental”, afirma Alexandre Selski, diretor de eletromobilidade em ônibus da Volvo.

“Como os demais modelos elétricos Volvo, o BZR possui tomada CCS2 e está preparado para receber até 250kW de potência de carregamento. Essa tecnologia permite a recarga completa das baterias em até uma hora, trazendo grande benefício em disponibilidade”, declara Gilcarlo Prosdócimo, gerente de engenharia de vendas da Volvo. A combinação da exclusiva caixa de duas velocidades em conjunto com os motores elétricos Volvo segue presente, permitindo até 35% de regeneração energética durante as frenagens.

Novas tecnologias

O novo modelo é dotado de um compressor de ar de última geração, que diminui sensivelmente os ruídos internos, e tem ainda um sistema de direção eletro-hidráulico.

O ônibus pode, opcionalmente, sair de fábrica equipado com a VDS (Volvo Dynamic Steering), a avançada direção dinâmica da marca, que amplia ainda mais o conforto, a manobrabilidade e a segurança para o motorista.

O BZR é a continuidade da jornada de eletromobilidade da Volvo, grupo industrial que tem a meta global de reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa nos veículos da marca até 2030 e em 100% até 2040. Os ônibus elétricos têm uma contribuição importante no compromisso de reduzir o impacto ambiental dos produtos em todos os mercados onde a companhia está presente. (Fotos: Volvo/Divulgação).