Volvo FH 540 fecha 2024 como o caminhão mais vendido

Com 7.765 emplacamentos, modelo segue firme na preferência dos transportadores em todos os segmentos, dos leves aos pesados. Entre os pesados, o segundo veículo mais vendido do País também é um Volvo FH, do modelo 460, que teve 4.956 unidades licenciadas em 2024. Os números foram divulgados ontem pela Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias de todas as marcas.

O Volvo FH lidera o mercado de caminhões no Brasil desde 2019. “Nosso modelo se destaca pela avançada tecnologia, que resulta em mais segurança, economia e produtividade aos transportadores dos mais diversos segmentos”, afirma Alcides Cavalcanti, diretor-executivo da Volvo Caminhões. “É um veículo extremamente robusto, com alta disponibilidade para as mais variadas operações de transporte. Além disso, tem elevado valor de revenda, garantindo ao transportador retorno financeiro em todo o ciclo de operação do veículo na frota”, assegura o diretor.

Inteligência Artificial

Com mais de 200 mil unidades entregues desde seu lançamento no Brasil, o Volvo FH é um ícone da tecnologia no transporte, por conta das novidades disruptivas que sempre trouxe. A linha 2025, por exemplo, aprimorou recursos de Inteligência Artificial. O I-See, tecnologia capaz de prever as subidas e descidas da estrada, agora reconhece antecipadamente também curvas e rotatórias, antecipando as marchas de forma automática para otimizar o desempenho e a segurança durante a viagem.

Outra inovação é o Leitor de Placas de Trânsito, tecnologia que usa IA para detectar a sinalização ao longo da via, mostrando, por exemplo, os limites de velocidade, de altura e obras na pista nos diferentes pontos do trajeto. As informações são exibidas no painel de instrumentos, dando mais segurança para o motorista ao alertar sobre situações de risco que poderiam passar desapercebidas.

Retrovisores por Câmeras

Em linha com a visão Zero Acidentes, ideal de futuro da marca com seus veículos, a Volvo introduziu no FH 2025 a opção de Retrovisores por Câmeras, com importante ganho de visibilidade. Associadas a monitores de alta resolução dentro da cabine, as câmeras têm lentes modernas e sofisticadas para oferecer uma visão ampla e nítida, alcançando uma área muito maior em torno do caminhão do que os espelhos tradicionais. Outra vantagem é uma excepcional visibilidade noturna, com uso de luz infravermelha. As imagens ficam nítidas e cristalinas mesmo em condições de escuridão total, chuva ou neblina.

A refinada movimentação das câmeras traz uma enorme vantagem, pois elas se ajustam automaticamente para seguir o final do reboque, permitindo que o condutor tenha excelente visão tanto do seu lado como do lado do passageiro. Esse benefício é ainda maior para a segurança durante manobras, uma vez que a parte traseira da composição agora pode ser visualizada de uma forma como nenhum espelho ótico possibilitava antes.

Além dos ganhos em segurança, os Retrovisores por Câmeras diminuem sensivelmente o arrasto aerodinâmico e proporcionam notável redução de consumo de combustível e menos ruído ao cortarem o ar, pois são muito menores do que os espelhos óticos tradicionais.

Do agro à indústria

O FH540, na versão 6×4, é disparado o modelo mais procurado pelo agronegócio brasileiro, principalmente para o transporte de grãos, em operações de longa distância, ligando o campo aos terminais portuários e às indústrias. Já o FH460, na versão 6×2, tem larga aplicação nos segmentos de cargas industrializadas, operações logísticas, cargas fracionadas, transporte de veículos, entre outros.

“É um caminhão com versões que se encaixam em todas as operações de transporte pesado, sempre com avanços em produtividade, economia de combustível, segurança e conforto para o motorista. Não é à toa que há anos o Volvo FH é a primeira escolha do transportador brasileiro”, celebra Cavalcanti. (Fotos: Volvo/Divulgação).