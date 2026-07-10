Volvo EX60 Cross Country: suspensão pneumática eleva SUV em 40 mm e derruba túnel central

A Volvo revelou os detalhes do inédito EX60 Cross Country, a versão com apelo aventureiro do seu novo SUV totalmente elétrico. O modelo traz como maiores diferenciais a maior altura em relação ao solo e o visual exclusivo com proteções de carroceria, adaptando o tradicional conceito fora de estrada da marca sueca para a era da eletrificação. A fabricante ainda não confirmou os preços oficiais e a data exata de chegada ao mercado brasileiro.

O que mudou no visual e na estrutura?

O modelo se diferencia pelo foco em caminhos rurais e no uso urbano diário. A principal mudança técnica está na altura: o Cross Country é 20 milímetros mais alto que o EX60 padrão.

O novo SUV elétrico traz para-choques exclusivos em tom carvão e placas de proteção em aço inoxidável na dianteira e na traseira. Foto: Reprodução/Volvo/Site Oficial. O acabamento interno traz tapetes laváveis com fundo plástico durável e bancos revestidos em tecido perfurado feito de poliéster reciclado. Foto: Reprodução/Volvo/Site Oficial. O assoalho plano gerado pela fixação das baterias no chassi permitiu a criação de um porta-objetos abaixo do console central. Foto: Reprodução/Volvo/Site Oficial. om arcos de roda alargados e maior altura livre do solo, a versão aventureira mantém a identidade visual tradicional da linha sueca. Foto: Reprodução/Volvo/Site Oficial.

Se o veículo estiver equipado com suspensão pneumática (sistema com bolsas de ar no lugar das molas tradicionais), o motorista pode elevar a altura de condução quando necessário.

O carro fica 20 milímetros mais alto do que o EX60 padrão e, com suspensão pneumática, você pode adicionar mais 20 milímetros de altura de condução, se necessário.

Esse mesmo sistema de suspensão automática pode rebaixar o SUV em velocidades mais altas, o que melhora a aerodinâmica, garante mais estabilidade na rodovia e ajuda a economizar energia para aumentar a autonomia das baterias.

Por fora, o utilitário esportivo traz para-choques dianteiro e traseiro exclusivos com acabamento em tom carvão granulado. O visual é completado por placas de proteção em aço inoxidável escovado na frente e na traseira, caixas de roda alargadas, revestimentos nas portas laterais e rodas com desenho exclusivo da linha. A identificação da versão está gravada no para-choque dianteiro, na coluna traseira (pilar D) e no para-choque traseiro.

Como é o espaço interno e o porta-malas?

O interior foi desenhado para oferecer assoalho totalmente plano. Isso acontece porque as células das baterias são integradas diretamente na estrutura do chassi, eliminando o túnel central. A solução abriu espaço para um compartimento de carga que se estende abaixo do console central, deixando a área dos bancos dianteiros mais ampla.

O porta-malas possui piso plano, formato regular e abertura larga para facilitar a colocação de bagagens. O compartimento traz ganchos para sacolas, quatro pontos de fixação e nichos laterais. Abaixo do piso bipartido, há um espaço extra oculto para guardar objetos longe da vista, onde também é possível guardar a cobertura do porta-malas. Para cargas maiores, os bancos traseiros podem ser rebatidos individualmente na proporção 40/20/40.

Quais são os diferenciais de acabamento?

A cabine adota materiais focados na praticidade. Os bancos contam com um revestimento exclusivo em malha ventilada na cor azul meia-noite, material produzido com 75% de poliéster reciclado e inspirado em tecidos de calçados esportivos de alto desempenho. O padrão perfurado do tecido permite a circulação do fluxo de ar nos assentos.

Para as versões com interior na cor carvão, a montadora incluiu tapetes de tecido laváveis e resistentes à água, que trazem uma base plástica durável para facilitar a limpeza após o uso em superfícies com lama ou neve. A marca não divulgou dados sobre a potência do motor elétrico, capacidade exata da bateria ou a lista completa de equipamentos de série no comunicado inicial.