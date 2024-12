Volvo EX30 recebe cinco estrelas no teste da Euro NCAP

A Volvo é conhecida mundialmente pela segurança de seus carros. Desde sua fundação, em Gotemburgo (Suécia), no dia 14 de abril de 1927, os principais pilares da montadora foram: segurança e as pessoas. E o caçula não poderia ser diferente. O Volvo EX30 ganhou cinco estrelas nos testes de segurança feitos pelo Euro NCAP.

A montadora se orgulha por ter contribuído para salvar milhões de vidas em todo o mundo, desde que Nils Bohlin, engenheiro da marca sueca, criou o cinto de três pontos, em 1959.

O Euro NCAP é considerado referência em avaliações de segurança automotiva. Nos testes realizados, o EX30 tirou nota máxima no quesito proteção infantil em colisões frontais e laterais, assim como para posicionamento e instalação de ‘cadeirinhas de bebê’.

Outro item que recebeu a melhor avaliação possível foi o sistema de proteção contra lesões cervicais – WHIPS™. Desenvolvido em 1998 pela equipe de engenharia da Volvo, o sistema está presente em todos os carros da marca, que ajuda a reduzir o risco de lesões causadas pelo “efeito chicote”, caso ocorra uma batida na traseira do carro.

Vale ressaltar que o EX30 já vem com inúmeros itens de segurança desde a versão de entrada como: detector de pedestres, far side bag (airbag do lado interno do banco do motorista), detecção de ciclista e radar traseiro para detecção em marcha à ré.

“Nós sempre projetamos nossos carros para serem seguros no mundo real e não apenas nas projeções de computador. Este resultado comprova todas as credenciais de segurança do EX30, que nos ajudou a levar a segurança para outro nível, como um SUV compacto, que cuida de quem está dentro do carro assim como das pessoas no trânsito das ruas urbanas”, garante Åsa Haglund, head de Safety Centre da Volvo Cars.

“A história da Volvo sempre se baseou em dois pilares muito fortes para todos que fazem parte da empresa: segurança e pessoas. Cuidado com as pessoas é primordial e a segurança dos nossos carros faz parte disso. Lançamos o EX30 aqui no Brasil em maio e, desde então, temos aprendido muito com o novo público que este modelo trouxe para a marca. Um fator, porém, que reforço desde antes do lançamento é que todos os consumidores sempre terão a mesma experiência”, comenta Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil. (Foto: Volvo/Divulgação).