Volvo Cars apresenta a melhor XC90 de todos os tempos

E se fosse possível aprimorar aquele que já é o melhor? A Volvo conseguiu cumprir essa difícil missão com a nova XC90, que atualiza o mais alto patamar de luxo da marca sueca. A XC90 é um ícone da Volvo Cars, e graças a uma ampla gama de atualizações de tecnologia e design ao redor de todo o veículo, o premiado e mais vendido SUV híbrido topo de linha está, agora, melhor do que nunca. Mantendo o requinte, conforto e segurança com capacidade para até sete passageiros.

Com início da produção estimada ainda para o final de 2024, em Torslanda (Suécia), o modelo de sete lugares é um dos carros mais seguros nas estradas. Além do mais, é referência de conforto no segmento premium e, na versão híbrida plug-in, pode até mesmo rodar como um carro totalmente elétrico, oferecendo 47 km de autonomia totalmente elétrica com uma única carga, segundo dados oficiais do Inmetro.

Isso significa que muitos motoristas poderão fazer suas viagens diárias com zero emissões de poluentes. Na verdade, informações atuais da Volvo mostram que cerca de metade (48%) da distância percorrida pelos mais recentes carros híbridos plug-in da marca é feita usando energia puramente elétrica.

E a XC90 tem mais potência quando você precisa – para viagens mais longas, o sistema híbrido é combinado com um eficiente motor a gasolina para estender sua autonomia em torno de 550 km. Você também pode optar pela potência combinada total de gasolina e eletricidade para uma tração integral constante ou para condução off-road.

Um novo design exterior, mais contemporâneo, reforça o visual confiante da XC90, refletindo a transição contínua da Volvo para a eletrificação total e já traz elementos dos mais novos Volvos totalmente elétricos.

A maior novidade, talvez, esteja no interior da XC90. Uma cabine renovada melhora a praticidade e traz a mais recente experiência de bordo, a mesma que já é oferecida nos novos elétricos EX90 e EX30. Uma tela central maior com maior resolução melhora a experiência do usuário e abre um mundo de novos recursos, aplicativos e, claro, atualizações regulares de software remotamente (over-the-air). A nova XC90 tem chegada prevista ao mercado brasileiro no primeiro trimestre do ano que vem, com valor competitivo para a categoria de SUVs grandes, com sete lugares.

Um portfólio de produtos equilibrado

Junto com a nova linha de carros totalmente elétricos da Volvo, a XC90 T8 híbrida plug-in continua sendo muito lembrada pelos clientes, além de se tratar de um carro importante para a marca em termos de vendas. Junto com os modelos totalmente elétricos, carros híbridos plug-in como a XC90 e seus irmãos formam um portfólio de produtos global empolgante e equilibrado para a Volvo Cars, proporcionando uma ponte sólida para um futuro totalmente eletrificado. Esse equilíbrio entre totalmente elétricos e híbridos plug-in compõe o mix ideal para o portfólio no mercado atual, visto que o segmento de modelos premium totalmente elétricos segue em franca ascensão.

Como todos os modelos da Volvo, a XC90 é um dos carros mais seguros à disposição no mercado. Equipado com uma estrutura de segurança avançada, junto com um abrangente conjunto de recursos de segurança ativa para auxiliar o motorista, seus familiares, e até mesmo terceiros na estrada, em segurança.

Usando radar e uma câmera frontal, a XC90 pode detectar se você desviou para a pista oposta e guiá-lo de volta para a sua faixa com segurança, evitando o risco de colisão, ajudando a evitar que o cliente saia acidentalmente da estrada. Como se não bastasse, pode usar freios e direção para ajudar a evitar colisões com outros veículos, pedestres, ciclistas e grandes animais, como o alce, típico nas vias suecas, país de origem da Volvo.

Conforto lendário: de série

A condução na XC90 está melhor do que nunca, com o conforto lendário dos assentos e suspensão aprimorados, desde a versão de entrada. Cada amortecedor, que trabalha de forma individual, agora é capaz de se adaptar mecanicamente às condições da estrada para otimizar tanto o conforto quanto a estabilidade – proporcionando uma experiência de condução mais confiante e relaxada.

E se o consumidor quiser algo a mais, a suspensão a ar opcional trabalha em conjunto com um chassi ativo que monitora o carro, a estrada e o motorista 500 vezes por segundo para oferecer o passeio mais confortável possível.

Nas versões Ultra e Ultra Dark, as mais premium, caso seja necessário acesso facilitado para entrar ou sair, melhor aerodinâmica em alta velocidade ou maior altura para terrenos acidentados, a XC90 com suspensão a ar pode abaixar-se em 20 mm ou elevar-se em 40 mm. Além disso, foram adicionados isolamentos extras em certas partes do carro, o que significa que os ruídos de vento e da própria estrada ficaram ainda mais imperceptíveis.

O interior renovado vem com uma cabine frontal redesenhada que representa o melhor do design escandinavo contemporâneo. O painel tem uma forma mais horizontal do que antes, incorpora painéis decorativos feitos de materiais reciclados premium para um acabamento mais texturizado e é dividido por novas saídas de ar verticais. A iluminação aprimorada contribui para uma sensação ainda mais luxuosa à noite.

A cabine também foi reconfigurada para torná-la ainda mais prática, em resposta ao feedback dos atuais proprietários da XC90. O departamento de design da Volvo criou espaço de armazenamento adicional no console central, incluindo um porta-copos extra, e foi acrescentado o carregador de telefone por indução atrás do túnel central, separado da área de armazenamento principal, para maior conveniência.

A XC90 pode ser equipada com um dos melhores sistemas de som para carro, o sistema de áudio High Fidelity da Bowers & Wilkins, que pode replicar fielmente a acústica de um palco, uma sala de concertos ou um clube de jazz. (Fotos: Volvo Cars/Divulgação).