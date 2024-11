Volvo atinge cerca de R$ 3 bilhões em negócios

A Volvo atingiu uma marca histórica na Fenatran 2024, o maior evento do setor de transportes comerciais da América Latina, realizado de 4 a 8 de novembro no centro de exposições SP Expo, em São Paulo. Até o início da tarde de sexta-feira, foram cerca de R$ 3 bilhões em negócios, somando caminhões, planos de serviços, seguros, consórcio e locação de veículos. “A Fenatran 2024 superou nossas melhores expectativas. Mais uma vez, a feira acontece num momento especial para o setor de caminhões, com forte demanda em todos os tipos de operação de transporte”, comemora Alcides Cavalcanti, diretor-executivo da Volvo Caminhões.

O executivo destaca que os bons números se devem à preferência dos veículos e serviços Volvo pelos transportadores. “São caminhões com tecnologias que ampliam a capacidade e a eficiência da operação de transporte como um todo. Eles trazem avanços tecnológicos que melhoram o desempenho, a produtividade, a disponibilidade e a segurança, com impacto positivo na rentabilidade do transportador”, explica.

A Volvo teve uma presença excepcional em seu amplo estande de 3.254 m2. Mais de 45 mil pessoas passaram pelo local, entre clientes, transportadores, motoristas, apreciadores da marca e outros públicos. Além dos caminhões, os visitantes conferiram também as áreas de tecnologia, conectividade, inteligência artificial, serviços e sustentabilidade da marca.

Vários destaques

Foram muitas as atrações da Volvo na feira. O FH Série Especial 30 Anos chamou a atenção, pois é um modelo único e o mais completo já produzido pela marca no Brasil. Traz inúmeros dispositivos de tecnologia, segurança, produtividade e conforto, além de um visual exclusivo.

O FM Electric exibido pela Volvo na feira é o mesmo que está rodando, em caráter experimental, nas frotas de diferentes transportadores no País. Com zero emissões de CO2, o veículo é 100% elétrico, tem potência de 490 kW (660 cv) e autonomia de 300 quilômetros, transportando cargas de até 50 toneladas. Há 30 unidades em operação no Brasil, Chile e Uruguai.

Outra grande atração foi o modelo FH B100 Flex, que pode rodar com biodiesel puro. Ele atende a pedidos de frotistas que produzem seu próprio biocombustível. Essa solução é a única do mercado que dá ao transportador a flexibilidade de rodar com diferentes proporções de biodiesel, indo do B14 (diesel S10 com 14% de biodiesel) até o B100 (biodiesel puro). Quando abastecido exclusivamente com o B100, a redução das emissões de CO2 varia de 70% a 90%, dependendo do processo produtivo do biodiesel.

Fez sucesso também a linha de caminhões vocacionais Volvo, com diversas versões dos modelos FMX e VMX para operações fora de estrada. Um dos exemplares em exposição era o FMX 6×6 para 250 toneladas, que roda em enormes composições hexatrem, as maiores em operação no País.

Serviços

Durante a Fenatran, a Volvo celebrou a marca de 50 mil Planos de Serviços ativos. Nove em cada dez caminhões vendidos têm algum tipo de cobertura, da mais básica (Azul) à mais completa (Ouro).

A Volvo Financial Services também registrou bons negócios em financiamentos, seguros, consórcio e locação de caminhões. Uma novidade foi o Seguro Conectado Volvo, modalidade que oferece descontos progressivos de até 30% no valor da apólice para os transportadores que utilizam os planos de serviços da marca e a Condução Inteligente Volvo (CIV), para aumentar a segurança e a disponibilidade de seus caminhões. (Fotos: Volvo Divulgação).

