Volkswagen tem recorde de exportações e cresce 48,5% no ano

A Volkswagen do Brasil teve recorde de exportações em outubro, com 12.049 unidades embarcadas no mês passado. É o melhor resultado de exportações registrado pela marca desde abril de 2018, quando foram embarcadas 18.752 unidades no mês. Em 2024, a Volkswagen do Brasil se destaca em exportações perante o mercado: de janeiro a outubro, a VW embarcou 78.623 unidades, um número 48,5% maior do que o volume de exportações da marca no mesmo período de 2023 (52.940: jan-out). Nesse mesmo período, as exportações de veículos leves no setor brasileiro caíram 7,6% (310.129 unidades de jan-out de 2024 x 335.722 unidades de jan-out de 2023).

Outro resultado importante: de janeiro a outubro de 2024, as 78.623 unidades embarcadas pela Volkswagen já superam o número de exportações da marca no ano inteiro de 2023 (62.834 unidades jan-dez).

“A Volkswagen do Brasil celebra um crescimento expressivo em suas exportações, nas quais enxergamos uma grande oportunidade de negócio. Além do aquecimento da demanda nos países atendidos, principalmente na Argentina, o nosso principal mercado de exportação, a Volkswagen do Brasil consolida sua vocação como a maior exportadora do setor automotivo brasileiro, com mais de 4,2 milhões de unidades embarcadas em seu histórico, ao oferecer o portfólio mais completo do mercado, desenvolvido de acordo com as necessidades e desejos dos clientes da América Latina. A nova ofensiva de 16 lançamentos até 2028 reforça ainda mais a presença dos modelos Volkswagen nos mercados de exportação: o Novo T‑Cross, primeiro lançado, já está sendo vendido com sucesso nos países vizinhos”, afirma Max Frik, gerente executivo de Marketing do Produto e Planejamento de Vendas da Volkswagen Região SAM (América do Sul).

“A estratégia integrada entre a produção, as vendas e a logística de entrega dos modelos da Volkswagen do Brasil é outro fator crucial para o crescimento robusto das exportações da marca. Alinhamos todo o programa de nossas fábricas de automóveis no Brasil – Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR) – aos cronogramas dos navios contratados, garantindo eficiência e agilidade máxima nos embarques”, completa Fábio Freccia, gerente executivo de Logística da Volkswagen na Região SAM (América do Sul).

A Volkswagen do Brasil concentra suas exportações atualmente em 18 países: Argentina, México e Colômbia – os três principais mercados, em volume de embarques, respectivamente – além de Aruba, Bolívia, Chile, Costa Rica, Curaçao, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, St. Maarten e Uruguai. Os modelos mais exportados neste ano (jan-out) foram o Novo Polo (26.953 unidades exportadas), Saveiro (21.902 unidades), Nivus (13.188) e T‑Cross (12.932).

No Brasil, Volkswagen Polo é o carro mais vendido em outubro

Além de ser o modelo mais exportado pela Volkswagen do Brasil, o Novo Polo também é preferência absoluta dos brasileiros e fechou o mês de outubro como o veículo líder de vendas no Brasil, considerando todos os segmentos de mercado. Foram 14.970 unidades do Volkswagen Polo emplacadas apenas no mês de outubro: um sucesso! No acumulado de 2024 (jan-out), o Volkswagen Polo já teve 112.006 unidades emplacadas no Brasil, sendo o carro de passeio mais vendido do País.

Além da liderança no segmento de hatches, e entre todos os carros de passeio, com o Polo, a Volkswagen também segue como líder entre os SUVs, dominando os dois principais segmentos no mercado brasileiro. Os segmentos de SUVs e hatches representam 37,2% e 27,5% do mercado nacional, respectivamente.

No segmento de SUVs, a Volkswagen é líder no Brasil com toda a sua família SUVW, formada pelo Novo T‑Cross, Nivus, Taos, Tiguan e ID.4, que já somam 127.201 unidades emplacadas em 2024 (jan-out); são 27.552 unidades à frente da segunda marca do ranking no segmento. O Novo T‑Cross segue como o SUV mais vendido do País, com 64.541 unidades emplacadas neste ano (jan-out), sendo 7.840 unidades à frente do segundo colocado da concorrência no segmento.

Volkswagen é a marca de volume que mais cresce no Brasil

Em 2024, a Volkswagen segue como a marca de volume que mais cresce em unidades vendidas. Já são 318.800 veículos emplacados neste ano (jan-out), que representam 47.457 unidades a mais do que o mesmo período de 2023. A Volkswagen cresceu 17,5% em vendas de janeiro a outubro de 2024, bem acima do mercado (+15%), e conta com a expressiva participação de 15,9%.

Preferência dos brasileiros, a Volkswagen tem quatro modelos entre os 15 mais vendidos do Brasil neste ano, considerando todos os segmentos: Polo (112.006 unidades vendidas de jan-out), Novo T‑Cross (64.541 unidades vendidas de jan-out), Nivus (46.068 unidades vendidas de jan-out) e Saveiro (44.657 unidades vendidas de jan-out). (Foto: Volkswagen/Divulgação).