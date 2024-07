Volkswagen inicia a produção da Nova Amarok na Argentina

A nova bruta chegou! A Volkswagen anunciou nesta semana a produção da Nova Amarok, na fábrica de General Pacheco, na Argentina, e revelou as primeiras imagens da picape. Nascida em 2009, a bruta teve trajetória de sucesso em seus 15 anos de presença no mercado. Foram mais de 740 mil unidades produzidas, das quais 64% foram dedicadas para exportação.

“Quem já teve a experiência de dirigir uma Amarok sabe como a entrega de dirigibilidade e potência são características exclusivas da Volkswagen e se assemelham a um SUV. Com a Nova Amarok, vamos reforçar essa marca registrada do carro, o nosso compromisso com a região e abrir uma nova etapa para a Amarok, ainda mais moderna, segura e pronta para qualquer aventura”, comenta Alexander Seitz, Chairman Executivo da Volkswagen Região América do Sul.

“É uma grande alegria iniciarmos a produção da nova geração da Amarok em nosso Centro Industrial Pacheco”, disse Marcellus Puig, Presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina. “É um orgulho testemunhar a renovação e o crescimento da nossa picape icônica ao longo desses 15 anos. A chegada desse novo produto mostra nosso firme compromisso com a produção e exportação no País, apostando no futuro do Grupo e no desenvolvimento de nossa marca na Argentina”, acrescentou.

O Centro Industrial Pacheco foi selecionado entre as 122 fábricas do mundo para fabricar a primeira picape média do Grupo Volkswagen globalmente. Foram produzidas versões com diversas configurações, incluindo cabine simples e cabine dupla, motores 2.0 e 3.0 litros, transmissões manuais e automáticas, além de dezenas de versões de equipamentos adaptados a todas as necessidades. Também foram fabricadas mais de 120 mil unidades com volante do lado direito, destinadas aos mercados da Oceania, África e América Central.

Em 2016 foi apresentada a segunda geração da Amarok, reforçando o sucesso do seu antecessor. Essa versão introduziu as variantes V6, o motor mais potente a ser comercializado no mercado local em picapes médias, e que colocou a Amarok à frente do segmento.

A chegada da Nova Amarok será mais um marco na história da Volkswagen do Brasil e da região. Aguarde mais informações em breve! (Foto: Volkswagen/Divulgação).