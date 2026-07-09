Volkswagen Gol é o ‘velhinho’ preferido dos paranaenses; top 5 dos usados

Quem pretende comprar um carro usado no Paraná está seguindo uma tendência cada vez mais forte. O mercado de seminovos e usados fechou o primeiro semestre de 2026 em alta, com 798.593 veículos vendidos entre janeiro e junho. O volume representa crescimento de 12,1% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram negociadas 712.679 unidades. Qual é o carro usado preferido do paranaense? O Volkswagen Gol lidera a lista.

Os números mostram que o interesse pelos usados continua aquecido no Estado. Apenas em junho, foram comercializados 138.977 veículos, alta de 1,3% na comparação com maio.

Outro dado chama a atenção de quem procura um carro de segunda mão: os veículos com 13 anos ou mais lideram as vendas, respondendo por 44,13% de todos os negócios realizados em junho. Em seguida aparecem os modelos com 4 a 8 anos de uso (20,69%), os seminovos de até três anos (18,14%) e os veículos com 9 a 12 anos (17,04%).

Os carros usados mais vendidos no Paraná

O levantamento também revela quais são os modelos preferidos dos paranaenses. O Volkswagen Gol segue na liderança com ampla vantagem e reforça sua fama de carro com boa aceitação no mercado de usados.

Confira o ranking de junho:

Volkswagen Gol – 7.184 unidades

– 7.184 unidades Chevrolet Onix – 3.271 unidades

– 3.271 unidades Fiat Uno – 2.888 unidades

– 2.888 unidades Fiat Palio – 2.843 unidades

– 2.843 unidades Hyundai HB20 – 2.464 unidades

Para Cesar Lançoni Santos, presidente da Assovepar, a presença recorrente desses modelos entre os mais vendidos demonstra o perfil de consumo dos paranaenses. “São veículos reconhecidos pela confiabilidade, manutenção acessível e boa liquidez no mercado. Isso faz com que permaneçam entre as principais escolhas de quem compra e também de quem vende”, avaliou.

Paranaense tem preferência por estilo de carro usado

A lista mostra que hatchbacks compactos continuam sendo a principal escolha dos consumidores. Entre as características que ajudam a explicar esse desempenho estão a manutenção relativamente acessível, a facilidade para encontrar peças e a boa liquidez, fatores importantes para quem pensa tanto na compra quanto na futura revenda do veículo.

Com o desempenho registrado no primeiro semestre, o mercado de usados mantém um ritmo de crescimento no Paraná, impulsionado principalmente pela procura por modelos já consolidados entre os motoristas e por veículos mais antigos, que continuam concentrando a maior parte das negociações no Estado.