Volare entrega Attack 9 Executivo para Associação Indígena Praki-ô

A Volare, fabricante nacional de micro-ônibus, por meio da concessionária Alagoas Ônibus, realizou a entrega de um Volare Attack 9 Executivo para a Associação Indígena Praki-ô. O modelo robusto e versátil, com 9.150 mm de comprimento, foi especialmente adquirido para atender às necessidades de transporte dos integrantes da tribo para eventos religiosos, jogos indígenas e reuniões em outras aldeias, dentro do Estado de Alagoas e também em outras regiões.

“Realmente é motivo de orgulho fazer parte do fortalecimento da cultura e da união da Associação, facilitando a participação em eventos importantes e promovendo a integração com outras comunidades indígenas”, comenta Sidnei Vargas, Gerente Comercial da Volare.

O Volare Attack 9 Executivo possui capacidade para 31 passageiros sentados em poltronas executivas reclináveis de 940 mm, garantindo conforto durante as viagens. Equipado com ar-condicionado e dispositivo de acessibilidade, o veículo assegura um ambiente agradável e acessível para todos os membros da tribo. Além disso, conta com carregadores USB nas poltronas, parede de separação total, cortinas, itinerário, bagageiro, preparação para DVD e monitor, porta-copos e porta-pacotes completo.

Esta é a primeira vez que a Associação Indígena Praki-ô utiliza um modelo Volare. O veículo foi doado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e sua aquisição, realizada através de um processo licitatório, faz parte das obrigações firmadas pelo Termo de Ajuste de Conduta (TAC), assinado em 2023, como uma das compensações pelo impacto causado nas comunidades indígenas pela duplicação de trechos da BR-101 no estado de Alagoas. (Fotos: Volare/Divulgação).