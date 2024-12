Venda das associadas cresce 3,9% em novembro

As dez marcas filiadas à ABEIFA – Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, com licenciamento de 10.267 unidades, anotaram em novembro último alta em suas vendas de 3,9% ante outubro, quando foram comercializadas 9.881 unidades. Comparado a novembro do ano passado, o aumento é de 81,9%: 10.267 unidades contra 5.644 veículos.

No acumulado de janeiro a novembro, importados mais as unidades aqui produzidas, a ABEIFA soma 92.278 unidades, 163,1% mais em relação aos primeiros onze meses de 2023, quando foram emplacadas 35.079 unidades.

Destaque especial novamente para os dados de emplacamento de veículos eletrificados no período de janeiro a novembro: os 83.295 veículos eletrificados importados e emplacados pelas associadas à ABEIFA, o que representam 53,2% do mercado total de 156.677 unidades emplacadas.

Em novembro último, com 10.267 unidades licenciadas (importados + produção nacional), a participação das associadas à ABEIFA foi de 4,3% do mercado total de autos e comerciais leves (241.191 unidades). As 92.278 unidades emplacadas nos primeiros onze meses do ano representam marketshare de 4,1% do total de 2.241.197 unidades do mercado interno brasileiro de automóveis e comerciais leves. (Foto: ABEIFA/Divulgação).