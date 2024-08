Venda das associadas cresce 10,4% em julho

As dez marcas filiadas à Abeifa – Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, com licenciamento de 8.809 unidades, anotaram em julho último aumento em suas vendas de 10,4% ante junho, quando foram comercializadas 7.978 unidades. Comparado a julho do ano passado, a alta é de 206,7%: 8.809 unidades contra 2.872 veículos.

No acumulado de janeiro a julho, importados mais as unidades aqui produzidas, a Abeifa soma 54.574 unidades, 221% mais em relação aos primeiros sete meses de 2023, quando foram emplacadas 17.003 unidades.

Destaque especial novamente para os dados de emplacamento de veículos eletrificados no período de janeiro a julho: os 49.188 veículos eletrificados importados e emplacados pelas associadas à Abeifa representam 52% do mercado total de 94.612 unidades emplacadas.

Participações – Em maio último, com 8.809 unidades licenciadas (importados + produção nacional), a participação das associadas à Abeifa foi de 3,9% do mercado total de autos e comerciais leves (227.300 unidades). As 54.574 unidades emplacadas nos primeiros sete meses do ano representam marketshare de 4,2% do total de 1.304.354 unidades do mercado interno brasileiro. (Foto: Divulgação).